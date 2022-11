El Coria es remontado por el Alcorcón B

La teoría decía que se presentaría un partido tranquilo para un Coria que por posición y dinámica tendría que sacar los tres puntos ante un Alcorcón B que llegaba en puestos de descenso y sin ganar, en el césped, ni un solo encuentro. Al final, sorprendente 3-4 e imbatibilidad perdida en casa.

Pero nada más lejos de la realidad, el equipo visitante se hizo con los tres puntos merecidamente en un encuentro que empezó con una pequeña revolución en el once visitante, dando entrada a jugadores que no habían disputado muchos minutos y con una disposición táctica con muchos apoyos defensivos, entrando mejor al partido. Eso descentró a un Coria que no se sentía cómodo sobre el verde de La Isla. Nada más comenzar, ya se veía un equipo local con muchas pérdidas de balón y sin estar cómodos sobre el terreno.

En la primera llegada de los visitantes llegó el primer gol (min. 5), cuando Yago, ante la pasividad de la defensa local, hacía el 0-1. El partido se ponía cuesta arriba a las primeras de cambio para los celestes, que veían como pasaban los minutos y no encontraban huecos para entrar ante la defensa de un Alcorcón B que estaba bien plantado y muy cómoda.

Hasta el minuto 23 no llegaría la primera aproximación de un Coria que tenía más posesión pero no llegaba con claridad a la portería defendida por por Juanpe.

En la segunda mitad el Coria salía con intención de darle la vuelta al marcador y ya en el primer minuto de la reanudación era Cera el que de disparo desde fuera del área hacía trabajar a la defensa para sacar el balón.

A punto estuvo Traoré de ampliar el marcador en el 49 cuando en una contra Yago cedía sobre el delantero de Mali y hacía que Varea hiciera una parada de mucho mérito. El Coria seguía atacando, ahora sí, con más sentido triangulando el balón, en una de estas llegaba el balón a Sergio Gómez que cedía sobre Isma Cerro para hacer el empate a uno en el 52.

La nota negativa para el Coria sería la lesión de un activo Isma Cerro, que se retiraría con problemas de tobillo lo que le hace ser sería duda para el partido de Copa del Rey ante el Fuenlabrada. En el 72 y después de una ocasión del alfarero De Castro, llegaría el segundo gol para un Coria que estaba siendo superior en esos minutos, cuando Alberto se va de su par en carrera y anota por el palo corto.

El equipo local había dado la vuelta al marcador, pero llegaría el cambio de Mario Rivas por Yago que convertiría al joven delantero alfarero en el héroe para su equipo, cuando hacía tres goles en los últimos 25 minutos de partido.

El primero llegaría en el 69 cuando el nombrado Mario Rivas disparaba desde unos 40 metros, sorprendiendo a Varea y establecer el empate. Los locales volverían a ponerse por delante en el 76 cuando Santi Luque entraba en el área y le hacían penalti que el jugador malagueño lanzaría magistralmente al estilo Panenka. La grada disfrutaba del juego y la victoria momentánea de su equipo hasta que el partido se volvía más loco si cabe y aparecería en acción Fode, que con su velocidad por banda izquierda daba dos asistencias a Mario Rivas para completar éste su triplete en el 80 y el 82.

Ahí acabaría en el que el Coria sucumbía por primera vez en la temporada en La Isla y le aleja de los puestos de ‘playoff’, a la espera del próximo partido que será de Copa ante el Fuenlabrada, otro equipo madrileño y que los celestes tienen la mira de pasar a la siguiente eliminatoria. Por su parte, con esta victoria, el Alcorcón B sube hasta el puesto catorce a un solo punto de salir de descenso.