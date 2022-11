La escalada en Cáceres, un espectáculo de altura

No son las once de la mañana aún en la plaza Mayor de Cáceres. Suena Tina Turner. Hay bullicio. Cinco chicas de amarillo, casi simultáneamente, tratan de llegar lo más arriba posible de un rocódromo espectacular. Hay público, mucho público ya. Por allí aparecen los pequeños talentos sub-14 de la selección extremeña de escalada. Hay competición. Hay alegría. Hay aplausos por actuaciones soberbias, pero también los hay cuando el deportista no logra su objetivo a las primeras de cambio.

La escalada extremeña, en la cima y no solamente con Alberto Ginés Sí. La Copa de España de ese deporte que dio a Extremadura una increíble medalla de oro olímpica ya está aquí. Faltan tres horas para que el protagonista de una de las mayores gestas del deporte regional en su historia, Alberto Ginés, sea nombrado Hijo Predilecto de Cáceres en un acto que se prevé emotivo. Su padre, orgulloso, pasea, saluda y bromea con los familiares de otros escaladores. Su hijo, que desde el día 23 de octubre es ya veinteañero, también ha salido desde abajo, desde la base, hasta llegar a la cima de Tokio 2020. 23 Se ve pasear por allí a Javier Cano, el escalador de Cabezuela del Valle que, como Ginés, este domingo luchará con los mejores. Lo lleva haciendo muchos años. Es un supercampeón respetadísimo. A él también le reconocen entre la multitud porque este particular mundo de la escalada es muy de hacer piña. Cano, con Andrés Ramos, lleva al equipo de tecnificación y a la selección extremeña. Al mismo tiempo, los sub-18 salen a escena para la clasificación de la tarde. Son las dos de la tarde. El acto del reconocimiento público a Alberto Ginés va a empezar. «Ilusionado y contento», así se confiesa el oro olímpico. Con tranquilidad y rodeado de multitudes aclamándole, ha mostrado su alegría por este honor y, sobre todo, por recogerlo junto a sus amigos y familia. «Está toda la gente que me ha acompañado a hacer el camino que me ha llevado hasta aquí. Poder compartirlo con ellos me hace mucha ilusión». 9 «Nunca había pensado que algún día podría hacer algo para que me dieran este título; ha sido inesperado, entre comillas, y me hace mucha ilusión», expresó el homenajeado. Además, apuntó lo agradable que es volver a Cáceres. «No puedo venir todo lo que me gustaría, pero volver a casa siempre es especial», dijo. Por su parte, el alcalde Salaya aseguró que el homenajeado es «un orgullo nacional», no sólo por su oro olímpico, «también por cómo se comporta, cómo se explica y habla de todo lo que está viviendo». «Pero además es un orgullo local aquí. Es diferente porque le ponemos cara al éxito y al oro, le ponemos cara en sus abuelas, su abuelo, su familia y amigos, y es mucho más emocionante», recalcó el regidor municipal, quien bromeó con que el título de hijo predilecto es «lo más a lo que ves a poder llegar nunca, por muchos oros olímpicos que consigas». En su opinión, muchos jóvenes ven en este deportista un «referente» a quien parecerse. «Más allá del pin y el diploma, decimos que tus vecinos y vecinas quieren parecerse a ti y se sienten orgullosos de que les representes, y eso va mucho más allá de los méritos deportivos», subrayó Salaya. Así, le agradeció la «decencia» de Alberto Ginés, con la imagen de «buen chico» además de un «gran deportista profesional», así como su intervención al sacar a la luz pública temas como la gestión del éxito, de forma «humana», sin ser alguien que «está en las nubes y se acerca a los mortales», señaló. La competición continúa este lunes con las categorías absolutas, donde compite el propio Ginés. Esta es la programación de la Copa de España de Escalada en Cáceres