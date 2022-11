Festival de los horrores para el Don Benito

Del cielo al infierno. Y todo en apenas diez minutos. El Don Benito, presa de su propia ineficacia en defensa, dejó escapar una victoria, o al menos un empate, ante el Navalcarnero en casa. Todo en un partido en el que los calabazones dejaron buenos destellos en la primera parte y que se pegaron un tiro en el pie en una segunda mitad marcada por la desesperación de un equipo débil mentalmente.

Pero lo que son las cosas. Porque el Dépor, que en las nueve jornadas anteriores apenas había logrado anotar dos goles (ninguno de ellos en casa), le regaló a su parroquia dos tantos en los primeros 45 minutos ante el Navalcarnero sobre el irregular terreno de juego del Vicente Sanz. Todo en un partido que se puso de cara muy pronto gracias a la pizarra de Manolo Martínez. De hecho, apenas habían transcurrido cinco minutos de juego cuando los rojiblancos aprovecharon un saque de esquina para servir un buen balón al borde del área pequeña, lugar en el que estaba preparado Marcos Ruiz para impulsarse y rematar a la escuadra el balón llegado desde el costado zurdo. Gol y éxtasis de la parroquia local, que no celebraba un gol de los suyos en competición oficial desde el pasado mes de mayo.

Aún así el gol del Don Benito no cambió en exceso la hoja de ruta del Navalcarnero, que no se volvió loco y apostó por un control anodino del balón para intentar llegar con peligro sobre la portería de Sebas Gil. Un estilo de juego ante el que los dombenitenses no parecían sentirse incómodos a excepción de aquellas situaciones en las que los madrileños lograban darle una marcha más a la velocidad de circulación de balón en zonas de peligro. De hecho, quizás fruto de esa comodidad sobre el terreno de juego del Don Benito, llegó la jugada del empate en una acción en la que faltó algo de tensión en área propia. Un centro a media altura desde el costado zurdo se paseó por el área local para que Álex Gil, completamente solo en el segundo palo, hiciera el gol del empate para desesperación del conjunto local.

En esas, el Don Benito, lejos de descomponerse ante un nuevo mazazo en contra, logró recomponerse poco a poco y fruto de ese ímpetu llegó el segundo. En esta ocasión fue con una jugada individual de Álvaro García, que se internó en el área tras varios regates y dejó un balón muerto dentro del área pequeña para que Fran Pérez, más listo que el resto, metiera la puntera para empujar el balón al fondo de la portería. Locura total a falta de unos pocos minutos para llegar al final de la primera mitad.

Nada más volver de vestuarios la película cambió por completo a una de drama absoluto. En ocho minutos, el Don Benito tiró por la borda todo el trabajo hecho hasta entonces. Primero con un golazo de Hugo Esteban, que dibujó una parábola perfecta con un disparo desde el lateral derecho del área para perforar las redes de la portería de Sebas Gil. Todo en una jugada en la que faltó algo de contundencia y entendimiento en la zaga calabazona.

Noqueados

El gol dejó noqueados a los dombenitenses, que vieron cómo su renta se terminaba de ir por tierra apenas unos instantes después y de nuevo con Hugo Esteban en la ecuación del gol. En este caso aprovechó un servicio a la espalda de la defensa para plantarse ante Sebas y marcar el tercero. Aún así lo peor estaba por llegar cuando a falta de un cuarto de hora para el final Josué Medina se borró con una falta tan innecesaria como merecedora de cartulina roja, a la que se sumó instantes después Manu Molina, preso de la desesperación. El Don Benito, con nueve sobre el campo, encajó el cuarto en el descuento por mediación de David Sánchez.