El traspiés de San Sebastián de los Reyes hace doble daño al Mérida

El entrenador del Mérida, Juanma Barrero, venía a decir el pasado viernes que si su equipo mantenía la línea de juego, actitud e intensidad que estaba teniendo estaba más cerca de la victoria que de la derrota y que en caso de que llegara el momento de perder, se podría tomar casi como un accidente propio de este deporte.

Este domingo en San Sebastián de los Reyes ha llegado nueve jornadas después, y lo cierto es que no debe levantar ningún tipo de alarmas en la parroquia emeritense, primero porque clasificatoriamente todavía mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre los puestos de descenso, y segundo porque el equipo volvió a no ser inferior a su rival, de hecho, en muchos minutos de ambas partes fue superior pero no consiguió el premio del gol: «otra vez buen partido, pero una acción aislada se coló por la escuadra y ya está».

La ausencia en el último momento de Felipe Alfonso, que se levantó con malas sensaciones en la mañana del mismo domingo tras completar con normalidad el entrenamiento sabatino, provocó que Viñuela tuviera que adaptarse a la posición de lateral derecho. El Sanse lo sabía y empezó cargando el ataque por ese costado, lo que le hizo estar incómodo al cuadro emeritense durante el primer cuarto de hora, pero a partir de ahí, los de Juanma mejoraron y superaron a su rival, aunque no consiguieron materializar ninguno de sus pocos acercamientos. La tónica era similar en la reanudación, mejor el Mérida, con alguna acción muy clara, como un remate alto de Nando Copete, pero en el último cuarto del partido, los cambios en el cuadro local hicieron mejorar a su equipo y, sobre todo, la acción de la lesión de Javi Montoya, que paró el partido unos cinco minutos hasta que tuvo ser suplido el cancerbero, cambiaron las sensaciones del partido.

Al Mérida le tocaba sufrir y defender, el Sanse tuvo una ocasión muy clara cerca del minuto noven, sin embargo, en la acción que parecía llevar menos peligro, un centro desde la derecha se envenenó, y se coló por la escuadra.

Una circunstancia del partido que enfadó al técnico emeritense, que tuvo que ver el choque desde la grada cumpliendo el primero de los partidos que está sancionado, es que «hoy nos han dado mucho y al final una tarjeta para cada uno». El dato es abrumador, quince faltas locales por cinco visitantes, para que ambos equipos acaben con el mismo número de amonestaciones, dándose la circunstancia de que a la primera vio amarilla Álvaro Ramón.

Lo peor fue la lesión del portero que se llevó un fuerte golpe en el costado que le dejó sin aire y muy dolorido. Lo único positivo es que este fin de semana no hay jornada de liga, el Mérida disputa la primera eliminatoria de Copa del Rey, una competición que seguramente se tenía reservada para Palomares, por lo que Montoya tiene dos semanas para recuperarse.