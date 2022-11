Esther Gutiérrez, del tropazo a lo más alto del podio en la Copa de España de powerlifting

Es seguro que Esther Gutiérrez Gutiérrez (Coria, 4-6-1996) vivió la semana pasada un tobogán de emociones en su participación en la Copa de España de powerlifting: pasó de sufrir un susto enorme en la carretera con un aparatoso accidente de tráfico cuando iba camino del escenario de la competición, Baza (Granada), a subir a lo más alto del podio. La extremeña se confirmó como una de las grandes dominadoras a nivel nacional de este deporte que consiste básicamente en el levantamiento de peso, aunque de un modo diferente a la halterofilia.

Gutiérrez tuvo la precaución de emprender un largo viaje hasta tierras granadinas el día antes de competir. Y eligió hacer los casi 700 kilómetros que separan Coria de Baza por Castilla-La Mancha. Salió a las 10.00 horas y a mitad de camino, en la provincia de Toledo, tuvo lo que ella misma llama coloquialmente «un trompazo».

«Era una zona que está de obras y el coche que iba delante dio un frenazo brusco. Yo no pude evitarlo y toda la parte de delante de mi coche quedó hecha polvo. Afortunadamente, ni al otro conductor ni a mí nos pasó nada, pero yo no podía seguir adelante con el viaje y tuve que esperar a la asistencia del seguro», cuenta. La grúa la llevó de regreso a Coria, adonde llegó pasadas las cinco de la tarde.

¿Qué hacer? En unas horas era la Copa de España. «Mis padres no querían que fuese, que era una locura», confiesa. Pero tanto tiempo preparándose para la cita la hicieron tomar la decisión de pedirle (o quizás ‘robarle’) el coche a su padre porque el suyo estaba completamente inutilizable. Están valorando si incluso no tiene que ‘jubilarlo’ obligatoriamente.

«Me relajé un rato ya las 18.00 volví a salir con siete horas de camino, otra vez con la misma ruta. Iba con el corazón en un puño hasta que salí de la zona donde había tenido el accidente. Las tres últimas horas me dormía y llegué reventada a las tres de la mañana. Luego me costó conciliar un poco el sueño, pero pude descansar por la mañana ya que mi competición no era hasta las 14.00».

El premio del oro

Todo eso importó poco cuando tuvo que encarar el reto. «Mi entrenador me dijo que daba igual lo que hiciese, que solo estar allí era un éxito», apunta.

Pero «estar allí» nunca va a ser suficiente para Esther Gutiérrez, englobada dentro de la categoría de -57 kilos. Fue la mejor en la modalidad de sentadillas con 142,5 kilos, cuarta en press banca con 75 y segunda en peso muerto con 162,5. El total de 380 kilos le dio la medalla de oro en la general, una alegría inmensa con todo lo que había vivido en las horas previas.

Se quitaba así algo la espina de haberse tenido que conformar con el bronce en el Campeonato de España absoluto disputado el pasado mes de abril.

Es un deporte que ama, aunque no está reconocido en Extremadura oficialmente --sí en otras comunidades como Cataluña y Andalucía-- y eso le cierra el camino hacia las ayudas. «Es un sacrificio bastante grande. Si te pones a pensarlo y a mirarlo en perspectiva, le dedico mucho tiempo. Son tres horas de entrenamientos al día, cuatro días por semana», señala.

¿Qué será lo próximo? Hubiese podido seguramente ir a Polonia al próximo Europeo, pero concentra sus fuerzas en el Mundial del 2023 en Malta. «Para conseguir estar allí debo todavía mejorar mucho y tienen que pasar muchas más cosas», apostilla. Si es posible, sin sustos sobre el asfalto, claro.