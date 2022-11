Federación Extremeña y Cáceres Patrimonio sellan un pacto para atraer público

Definitivamente las relaciones entre Federación Extremeña de Baloncesto y Cáceres Patrimonio de la Humanidad han mejorado mucho en los últimos tiempos. Ambas partes escenificaron este miércoles un acuerdo en principio puntual para que los federados de categoría senior accedan por un precio casi simbólico a un par de partidos de LEB Oro, pero el entendimiento entre los respectivos presidentes, Martín Fariñas y José Manuel Sánchez, parece ir más allá. En concreto, para el España-Italia que albergará el pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres el 26 de febrero del 2023. Ambos usaron la misma expresión: los aficionados deben llegar «entrenados» a un día que se prevé grande. Y la forma de hacerlo es ir acudir previamente al resto de pabellones.

El pacto, muñido por Jorge Santos (secretario general de la FexB) y Alberto Blanco (director general deportivo del Cáceres), permitirá a los jugadores de los equipos del Torneo Diputación de Cáceres entrar por 5 euros en el encuentro del 20 de noviembre ante el Cantabria y a los del Torneo Diputación de Badajoz en la visita del Andorra el 17 de febrero.

Empezó hablando Sánchez («queremos que la gente disfrute del baloncesto y la LEB tiene unos grandísimos equipos, cualquier apoyo va a ser bueno»), pero Fariñas acabó capitalizando el acto en el que se presentó el convenio.

«Además de otros muchos, el trabajo de la federación es promocionar el baloncesto. El Cáceres nos pidió la colaboración para que haya más animación en sus partidos. El pabellón es precioso, pero muy desangelado porque la gente no acude. Lo haremos igual con cualquier club que nos lo pida. Vamos a ser el altavoz. Ojalá también seamos capaces de traer a los pequeños, a los que están jugando en nuestras ligas Judex», declaró el presidente de la FexB.

Para Fariñas, lo importante es que «esto coja color y a sentir que lo que pase en la pista depende mucho de los que no están dentro de la pista. Los directivos y los jugadores ponen bastante de su parte, pero también los aficionados tienen que animar y consolidar algo que cuando se pierde luego es muy difícil de recuperar».

EL ESPAÑA-ITALIA

En el trasfondo estuvo el partido internacional valedero para la clasificación para la Copa del Mundo. A la Federación Extremeña le están lloviendo las peticiones de entradas, pero todavía no puede atenderlas. Hay que esperar, aunque no se concreta aún hasta cuándo.

Fariñas sostuvo que traer el España-Italia es «una alegría enorme para Extremadura y para el baloncesto. Es un logro muy importante porque competimos con el resto de federaciones, pero lo importante es que seamos capaces de convencer a nuestra gente de que estas cosas nos ponen en el mapa. No siempre tenemos que salir porque el tren se ha parado en Almorchón, sino porque somos capaces de hacer cosas y de pensar en grande. Hay que meternos en la pelea. Nos ha costado traer a la selección porque había otras ciudades que la querían, pero lo hemos logrado nosotros. Es lo que nos merecemos si lo pedimos. Si no lo pedimos, no nos mereceremos nada».

Se espera colgar el cartel de «no hay billetes» en el Multiusos. Fariñas volvió a conectar baloncesto y sociedad: «Si está esto lleno, entenderemos que somos un pueblo comprometido con nuestras cosas, que nos gusta disfrutar de lo que nos traen; si está medio vacío, entenderemos que tenemos lo que nos merecemos. Lo que reclame es que la gente se anime siempre: ese día y los demás».