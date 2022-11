Obreros del sueño copero del Santa Amalia

David contra Goliat. Puede ser una comparación muy manida, más aún en términos deportivos, pero no es menos cierto que comparar al Club Deportivo Santa Amalia con el Villarreal no es sino un ejercicio de evidenciar con pocas palabras cuál es el club pequeño y cuál el grande. Al menos esa es la teoría, esa que ambos (sobre todo el Villarreal) tendrán que llevar a la práctica este sábado en el envite copero que les medirá en el Francisco de la Hera de Almendralejo. Frente a la profesionalidad y dedicación exclusiva de los jugadores de élite del club castellonense se encuentra la otra cara, la del Santa Amalia. Una plantilla compuesta por 22 jugadores que han de compaginar su mayor afición, el fútbol, con lo que les da de comer: su trabajo.

Uno de ellos es Tomás Suárez, residente en Mérida y jugador del club amaliense. Atiende al teléfono justo cuando acaba de dejar a su pequeño, de apenas cuatro años, en el entrenamiento de la escuela del Mérida AD. Cada día ha de recorrer varias decenas de kilómetros como repartidor, una labor que procura realizar con esmero y puntualidad para llegar a tiempo a sus otros quehaceres diarios, como los entrenamientos. Esta semana, con un partido tan especial, más si cabe. «La ilusión que tenemos es algo increíble, al menos yo no he vivido una cosa así nunca», cuenta.

Lo mismo ocurre con Manuel Jesús González ‘Cano’, aunque en su caso tiene más cerca el lugar de entrenamiento al ser vecino de Santa Amalia. No podrá jugar por una lesión en uno de los ligamentos de su pierna derecha, pero no esconde su ilusión al hablar del partido ante el Villarreal. Y lo hace a cada cliente que entra por la puerta en la oficina de seguros en la que trabaja. Un negocio familiar en el que cuenta con el beneplácito de su padre para salir unos minutos antes y así poder ir al entrenamiento junto a sus compañeros. «Los clientes me hablan del partido y me trasladan su ilusión, por lo que para mi es todo un orgullo recibir esos ánimos»

Otro amaliense ansioso porque llegue el día del partido es Sergio Cordero ‘Chino’, que confiesa que a cada día que pasa se incrementan más los nervios de cara al partido. «Se me ponen los pelos de punta con solo pensarlo», dice mientras sujeta varios utensilios habituales en su día a día como guarda-canal. Cada día se levanta temprano para acudir a su puesto de trabajo y las tardes las dedica a estudiar unas oposiciones a Guardia Civil.

Y es que construir un sueño de semejante envergadura no debe ser tarea fácil. Como tampoco debe serlo para Rubén Gómez, portero y albañil. Junto a su padre, este amaliense está construyendo la casa en la que espera vivir dentro de un tiempo. Quién sabe si con una victoria ante un equipo de Primera División reflejado en un retrato en el salón de su nueva vivienda. «El Villarreal es un grande de Europa, sabemos que el partido será tan difícil como bonito para nosotros», apunta. Una ilusión que también se atisba en la sonrisa de José Miranda , o como le conocen dentro del vestuario: Joselito. Este joven de 20 años, natural de Don Benito, debe compaginar su trabajo en una fábrica de herrajes y forjas de Don Benito con el fútbol. «Me levanto cada día a las seis de la mañana, dejo mi bolso del entrenamiento preparado para por la tarde, y me voy al trabajo», detalla brevemente sobre su día a día.

Para Antonio José Mora y Manu García, también amalienses, será un partido especial al igual que para sus compañeros. Ambos querrán disfrutar del ambiente y bromean con qué jugador piensan cambiar la camiseta. Parejo, Reina o Albiol salen a colación, aunque ambos aún deben pensar en la jornada laboral que tienen por delante. Mora trabaja por las mañanas en una fábrica de patés y cremas, mientras que García combina su labor como operario en las instalaciones del campo de césped artificial y sus labores en el campo junto a su padre. Ahora, en época de siembra del trigo. O Lorenzo Ruiz ‘Loren’, que trabaja en una finca de fruta cerca de su localidad, Navalvillar de Pela. Desde allí hace cada día 100 kilómetros cargado de ilusión para ir a entrenar.