Sergio Gómez quiere "vivir a tope" el duelo de Copa del Coria

Coria ya está lista para la Copa del Rey. Se palpa en sus calles, donde las pancartas ya empiezan a ocupar espacios destacados. Y se siente también en la plantilla, aunque aquí, por ahora, con más calma. «Al final es fútbol, es un partido más e intentaremos dar el cien por cien y vivirlo como una gran experiencia porque a lo mejor no se vuelve a repetir», dice Sergio Gómez (Jaraíz, 1990), que a sus 32 años se estrena en el torneo del ‘ko’.

«Se espera un ambiente de fiesta», añade el habilidoso centrocampista, que no estaba en el Coria en su anterior participación en Copa, cuando en diciembre del 2020 se enfrentó al Oviedo. «Aquel día, aún con el covid, no hubo la asistencia que podía haber. El pueblo está volcado, ya he visto un montón de pancartas animándonos. Sería un premio ganar y que venta un equipo de Primera. ¿Por qué no?», se pregunta Sergio Gómez, que sigue residiendo en Jaraíz y a diario se hace una buena kilometrada para entrenar.

El rival, el Fuenlabrada, es de superior categoría (Primera Federación), pero nada de eso asusta a Sergio Gómez, que sigue apelando al apoyo de la grada. «Nosotros en nuestra casa somos fuertes y con el apoyo de nuestra afición, en nuestro campo, les podemos dar un susto».

No llega el Coria a la cita en su mejor momento. De los cuatro últimos partidos ha empatado tres y perdido uno, el del pasado domingo ante el Alcorcón B (3-4). «Nos hizo daño. Si hubiésemos ganados ahora estaríamos en playoff. Pero esto es fútbol», apunta, recordando que la temporada pasada también se sufrió alguna mala racha y al final el equipo celeste acabó jugando la fase de ascenso.

Ese es el listón que ellos mismos se han puesto, pero a Sergio Gómez, que cumple su segunda campaña en el Coria, no le asusta. «Sube la exigencia, pero creo que tenemos buen equipo y trabajando como lo estamos haciendo podemos llegar a cumplir esos objetivos».

Tampoco le asusta el Fuenlabrada, por el que sí expresa el máximo respecto. Es un recién descendido de Segunda. El conjunto madrileño tiene su gran debe en los partidos a domicilio. En cinco encuentros lejos de su campo solo ha sumado un empate. «Esperemos que sigan así», suelta Sergio Gómez, que a las diez primera jornadas del Coria, a pesar de todo, les pone una nota positiva. «Tenemos mal sabor de boca pero, quitando esa derrota, el equipo ha competido en todo momento, siempre hemos plantado cara, hay que seguir trabajando». Y el trabajo de esta semana es especial. Porque es fútbol, sí, pero 90 minutos de la Copa, o los 120, son un fútbol distinto.