El Cacereño desafía al Córdoba en la Copa

"Si salimos bien, tenemos muchas opciones de pasar». Lo dijo este viernes Julio Cobos, entrenador del Cacereño, al pronunciarse sobre el partido de la primera ronda de Copa del Rey ante el Córdoba (20.00 horas, Príncipe Felipe). El clima de optimismo crece, vistos los antecedentes (Alcorcón, Eibar) y teniendo en cuenta que para los verdes habrá un extra de motivación, seña de identidad del torneo del ko, en el que las diferencias de categorías a menudo se estrechan por muy variopintas razones.

Además, este duelo tendrá convivencia previa entre dos aficiones amigas, lo que añade ingredientes en positivo. No se espera que haya tanto público visitante como en el duelo liguero de la pasada campaña, en el que CPC y Córdoba empataron (2-2) en uno de los encuentros más espectaculares de la liga.

«Como digo siempre que afrontamos partidos de Copa, estamos todos muy ilusionados y con ganas de que llegue. Estos partidos son diferentes, con uno de los equipos quedándose en el camino. Son bonitos, atractivos para el aficionado», explicó un Cobos con un punto añadido de esperanza de cara a este duelo, pese a que el oponente sea el líder indiscutido de la Primera Federación.

Excepto Bermu, que no se ha recuperado de un esguince de tobillo, el resto de futbolistas está disponibles. El centrocampista venezolano es pieza importante en el engranaje del decano extremeño, pero Cobos relativiza su baja. “Lo recuperaremos pronto, pero para este partido es precipitado que llegue. El equipo sin él también ha seguido funcionando bien. No tenemos ningún Messi, pero todo el mundo es muy importante. Salga el que salga lo tiene que hacer bien. No me gusta nunca acordarme de los que no están y confío en los que sí pueden», dijo a modo de arenga el técnico de Valdehornillos.

No duda el entrenador verde que el equipo que decida para la titularidad será de garantías, al menos a priori. «Voy a intentar sacar al equipo más competitivo que creamos para intentar ganar. Si fuese miércoles-domingo-miércoles a lo mejor tendrías que mirar mucho la carga de partidos. Hay una semana entre partido y partido. Hay jugadores que están en muy buenas condiciones, pero por circunstancias no están jugando y es una oportunidad. Se le abre un abanico a todo el mundo, pero no voy a guardarme nada. Pondremos a los que creamos que están mejor para ganar el partido».

Buen sello

Del Córdoba exalta que «cuenta con muchos jugadores del año pasado. Tiene el mismo míster y la idea de fútbol es la misma. Se ha quedado con mucho del año pasado. Este año va primero en una categoría mucho más acorde a la calidad de su plantilla. Se han reforzado muy bien», añadió sobre el cuadro que entrena Germán Crespo.

Y puso los ejemplos de toda esa polivalencia y talento en los andaluces. «El domingo pasado no son titulares Kike Márquez y Fuentes y cuando salen meten cada uno un gol. Tiene un abanico de jugadores increíbles para poder cambiar. Además, tiene un filial que va primero en Tercera», agrego.

El técnico puso el acento en que puede ser un buen espectáculo de cara al disfrute de los espectadores, resultado aparte. «Aquí se han vivido partidos muy bonitos. Hay que recordar el día del Eibar, el día del Alcorcón, que fuimos capaces de eliminarles con la ayuda del público. Lo vamos a necesitar. También el día del Málaga se vivió un día muy bueno años atrás. A todos les gusta jugar. Nos enfrentamos probablemente al mejor equipo de la Primera Federación. Se dan muchas circunstancias para que el público venga a ver un bonito partido, diferente por el formato de la Copa, y hay que apoyar. Fácil no va a ser, pero estamos muy ilusionados».

Y la fórmula para salir airosos tiene también unos aergumentos claros. «Si salimos bien tenemos muchas opciones, pero también nos enfrentamos a un equipo que lleva mucho tiempo sin perder fuera de casa y esto tiene que ser un motivo más para que los jugadores quieran ganar. Hay que incomodar y competir”, enfatizó.

Sobre su gran currículum en la Copa con el CPC y el Villanovense, aludiendo a ‘la flor’, manifestó Cobos: «Cuando pasa una vez, puede ser que tengas flor, cuando pasan dos, puede que también, pero cuando pasa tantas veces es que las cosas se hacen bien, pero ya no es por el entrenador. En este tipo de partidos el trabajo de un entrenador, sobre todo si son de inferior categoría, es menor. La motivación ya la tienen los futbolistas . Ese día juegas al 110 por 100 y por eso pasan las cosas que pasan».

Cacereño: Alfonso, Luis Aguado, José Martínez, Capa, Molina, Clausí, Ruymán, Manchón, Carmelo, Iván Fernández, Solano. Córdoba: Felipe Ramos, Puga, José Cruz, Jorge Moreno, José Ruiz, Christian Delgado, Alex Bernal, Kike Márquez, Cedric y Willy. Árbitro: Vicente Moral (Comité Castilla-León). Estadio: Príncipe Felipe. Hora: 20.00.