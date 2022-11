El Santa Amalia ya gana sin jugar ante el Villarreal

«Nosotros ya hemos ganado», decía el técnico Manu Agudo en la rueda de prensa previa al partido que medirá a los amalienses frente al Villarreal, todo un grande del fútbol patrio.

MÁXIMA ILUSIÓN

Agudo y el capitán del equipo, Roberto Rico, comparecieron este viernes ante los medios, donde destacaron su «ilusión y orgullo» por poder disputar un encuentro de este calibre y por ver a toda esta localidad pacense de unos 4.000 habitantes volcada con el equipo. Sobre el encuentro, Agudo afirmó que lo ha preparado con normalidad y como si de un partido más se tratara. No obstante, reconoce que «no es lo mismo» analizar a un equipo con nombres como los de Parejo o Raúl Albiol que hacerlo con otros menos conocidos de su día a día. Aún así, Agudo subraya que ve a su equipo preparado y que saldrán a jugar ante el Villarreal «de tú a tú». «Todo el mundo que vaya al Francisco de la Hera se va a sentir orgulloso de nuestros jugadores», añade el preparador del conjunto amaliense.

En cuanto a las opciones de pasar de eliminatoria ante el Villarreal, Manu Agudo dijo que «los que tienen necesidad de ganar son ellos, son favoritos», pero agregó que «somos más peligrosos porque no tenemos nada que perder», y señaló que como entrenador «siempre siento que mi equipo puede ganar a cualquier equipo». Por su parte, Roberto Rico manifestó que tanto él como su equipo se enfrenta al partido «más importante de nuestras vidas», ya que dice que «todos los días no se tiene la oportunidad de jugar ante un equipo de Primera División». No obstante, el capitán del conjunto amaliense dice estar tranquilo y tener menos nervios que en la eliminatoria anterior que enfrentó a su equipo ante el conjunto canario del Universitario de Las Palmas. «El que más presión teníamos era en el partido anterior, ahora lo afrontamos con más tranquilidad y muchas ganas», apostilló.

En cuanto a las bajas, Manu Agudo trasladó su tristeza por no poder alinear a los jugadores Manuel Jesús González ‘Cano’ por lesión de ligamentos y a Antonio ‘Tabu’, que arrastra problemas físicos y encara ahora la última parte de su proceso de recuperación.

Asimismo, desde el club informaron que se han llenado ya casi una veintena de autobuses, que partirán este sábado a mediodía con dirección Almendralejo.

Setién: «Es un partido muy importante»

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, dijo este viernes que el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey a partido único que le mide al Santa Amalia, de categoría regional extremeña es «muy importante» para el equipo y es «como si nos jugáramos la Champions».

«Para nosotros es un gran partido, ya les he recalcado la importancia a los jugadores. Debemos ser rigurosos al máximo, es una frase que digo siempre a los jugadores, no me gustaría cambiar a un jugador a los diez minutos por no verlo involucrado. Debemos afrontar el partido como si nos jugáramos la Champions», dijo Setién ante los medios.

Sobre lo que conoce del rival indicó que han conseguido «encontrar algunas cosas de ellos» con la idea de afrontar «con toda la seriedad y rigor» posible ya que no quiere «salir en la foto por una eliminación». «El fútbol te sorprende siempre y estamos todos advertidos, sabemos que no estamos de vacaciones y que nos jugamos mucho. Además debemos seguir mejorando e implementado cosas para mejorar. Ya hemos hablado de la importancia del partido», añadió.

Al ser preguntado de nuevo por una posible destitución dijo: «A mí no me tenéis que hacer esas preguntas ya que no depende de mí. Esas son preguntas para el club, por lo que os pido que no me las hagáis. Es un tema que no depende de mí, es un tema que deciden otros». Del mismo modo, Reconoció haber estado pendiente de la convocatoria de Luis Enrique para el Mundial y que además de felicitar a Pau Torres y Yeremi Pino mostró su deseo por que ayuden a que España sea campeona del Mundo.

«Le he dicho a Pau que yo estaba en esa incertidumbre hace treinta y seis años y lo recuerdo como un momento enorme de satisfacción y alegría. Ahora a pensar que pueden jugar y dar lo mejor de sí mismo. Esta es una experiencia única, ya que hay cosas que no vuelven y esa es un Mundial. Es una gran experiencia y es un cúmulo de vivencias que quedan», dijo Setién en la rueda de prensa previa al partido de este sábado que se disputará en el Francisco de la Hera.