El Miralvalle firma una trabajada victoria ante el Costa de Almería (64-58)

Se trabajó mucho la victoria el Hierros Díaz Miralvalle Extremadura frente al Ingenia Solar Energy Costa de Almería (64-58). Esta vez la hoja de ruta de las placentinas fue similar que en otra ocasiones: un arranque algo frío dio paso mucho brío, marcando diferencias entre el segundo y el tercer cuarto. Sin embargo, las andaluzas no terminaron de rendirse, vendiendo cara la derrota.

Como suele suceder, el conjunto que dirige ‘Rula’ Pérez, que además tenía a varias jugadoras con pequeños problemas físicos, no firmó un buen arranque. 13-16 fue el resultado con unas sensaciones que debían mejorar obligatoriamente. Así fue y al descanso la ventaja ya era local (38-30) tras una fase bastante brillante, con mucho acierto desde la línea de tres puntos. El rival apretó en defensa (parcial 11-16) en el tercer cuarto, lo que abocó a un final apretado que se supo resolver bien, no pagando caro el hecho de no anotar en los últimos tres minutos.

El trabajo coral fue clave. Cinco locales firmaron al menos 10 puntos: Amy Griffin (15). Ruth Adams (11), María Romero (11), Irene Viruel (11, además de 15 rebotes) y Alicia Morales(10). También jugaron AnaMoyano (5), Carla Ollero (0), Eva de Meyer (0) y Emilia García (1).