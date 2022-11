El partido más grande del Diocesano

Llegó el día. Con más de medio siglo de vida a sus espaldas, el Club Deportivo Diocesano se estrena en la Copa del Rey, ese torneo que iguala en el césped a grandes y pequeños. Y lo hace a lo grande, porque aunque el Zaragoza hoy juegue en Segunda División, su glorioso pasado le reserva un puesto de privilegio en el historial del fútbol español. «Ilusión». Esa es la palabra más repetida en el entorno del conjunto colegial antes de medirse este domingo al club maño en el Municipal de Arroyo de la Luz (12.00 horas), donde se espera rozar el lleno. Es decir, que los 2.000 asientos que hay gracias a las gradas supletorias que se han instalado se vistan del color rojillo del equipo de Cáceres.

«Es quizás el partido más importante en cuanto a rival de la historia del club», dice Adolfo Senso, técnico del Diocesano que apuesta por transformar esa ilusión en ilusión para hacer un buen partido y competirlo. Porque ese es el principal objetivo de los colegiales, «competir en buenas condiciones al Zaragoza. Y después, vamos a ver qué resultado se da».

Todos quieren jugar en el Diocesano, pero como máximo podrán hacerlo 16. La única baja segura es la del nigeriano Success Makankoula. Dudas son el central Ginés y el lateral/extremo Juanjo Chavalés. «Veremos a ver cómo están para el partido. Haremos una prueba, pero para todo el encuentro no está ninguno de los dos». El de Torreorgaz terminó el entrenamiento del sábado, ya sobre el césped del Municipal arroyano, viendo a sus compañeros desde la banda. Lo que es seguro es que todos estarán en el banquillo. La convocatoria de 21 jugadores así lo permite.

Incógnitas sobre el rival

El Zaragoza es en parte una incógnita. Fran Escribá ha cogido las riendas de la plantilla esta semana y el de Arroyo de la Luz será su primer partido. «Hemos previsto los tres o cuatro sistemas que pueden utilizar y estudiado las cualidades y condiciones de los jugadores que tienen, las situaciones en las que se mueven en el campo para poder combatirlas», explica Senso, seguro de que los suyos tendrán que «correr mucho tras el balón porque el Zaragoza es un equipo con un buen potencial aunque los resultados hasta ahora en liga no dicen eso». El club aragonés es decimosexto con cuatro victorias, cuatro empates y siete derrotas.

Pero, sea como sea, el Dioce va a plantar batalla. «Nosotros tenemos nuestras bazas, queremos poner intensidad desde el primer momento, que no se sientan cómodos, complicarles la vida y, a partir de ahí, cuando tengamos el balón, intentar poner de manifiesto nuestras cualidades para ponérselo complicado».

Una de las armas a favor del Diocesano puede ser, además del empuje que reciba desde la grada, el terreno de juego, de césped artificial. «Llevamos años entrenando en esta superficie y aunque ellos también lo habrán preparado así, imagino que esto a nosotros nos favorece», apunta Senso, que espera encontrar en la Copa el espaldarazo que necesita el equipo para volver a revitalizarse en liga.

Con todo

No se dejará nada en el tintero el Zaragoza. «El planteamiento y la mentalidad del encuentro es de uno de Liga, con el mismo respeto y el mismo trabajo que haremos para el del Málaga. Si el partido es entre semana por un tema de esfuerzos sí piensas más en esa gestión, pero no es el caso», espetaba en la previa del encuentro copero Escribá, que no distribuirá minutos ni hará rotaciones más allá de los jugadores que puedan llegar más justos a la cita por un tema físico. «No me lo tomo como un ensayo, es un encuentro muy importante. Siempre digo que utilizo el mejor once para cada partido y no siempre se repite, lo normal es que no sea así. Además, en la Liga puedes solucionar cosas, en la Copa es todo en un encuentro. Nada de lo que hagamos será pensando en el Málaga».

«Cuando llegas a un equipo con problemas lo primero es que recuperen la confianza que les ha traído a jugar a un club como este y después que estén tranquilos. Eso es lo que les queremos dar», contó Escribá, que reconoce que del Diocesano solo ha podido ver dos partidos, los dos fuera de casa. «Es un equipo interesante, con gente joven que le da dinamismo y rapidez. Lo hemos visto con tres centrales y con defensa de cuatro». Más que en rival, dice, su etapa se caracterizará, dice, por mirarse a sí mismos. «Tenemos que pensar en nosotros y en lo que queremos alcanzar».

Diocesano: Miguel Cordero, Manu, Sahuquillo, Varona, Rubén del Valle, Javi González, Assan, Ivan Cabellud, Dani Sales, Pablo Guerrero, Rayco. Zaragoza: Ratón, Fran Gámez, Francés, Jair, Gabi Fuentes, Puche, Francho Serrano, Larra, Mollejo, Gueye, Giulano. Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité Andaluz). Estadio: Municipal de Arroyo de la Luz. Hora: Domingo, 12.00.