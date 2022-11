El Cáceres confirma que Carlos Toledo está ya recuperado de su lesión

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad está de enhorabuena: el regreso a los entrenamientos con el resto de sus compañeros de Carlos Toledo está resultando satisfactorio y, salvo problema desde ahora y hasta el domingo, se cree que podrá debutar esta temporada ese día. Será ante el Grupo Alegra Cantabria, que visita el Multiusos a las 18.00 horas.

Toledo se lesionó en el último partido de la pretemporada ante el Talavera al sufrir un fuerte golpe en la rodilla que le originó un problema óseo que ha tenido que ser tratado minuciosamente. Se estimó que estaría más de un mes de baja y así ha sido, lo que obligó en su momento a fichar a un sustituto temporal, el alero noruego Bouna Ndiaye.

Se confía en que la vuelta del capitán aporte más dureza, versatilidad y sentido colectivo al equipo. Además, se le ha pedido que dé un paso adelante en ataque y que se atreva más de cara al aro rival.

Ndiaye, a Cantabria

Es curioso que Ndiaye ha estado apenas unos días en el paro tras no ser renovado su contrato y que haya escogido al Cantabria como próximo destino. Con el conjunto de Torrelavega debutará en Cáceres frente a un equipo que conoce a la perfección y en el que dejó un buen recuerdo. «Cumplió perfectamente con su labor y nos echó una mano muy importante. Trabajó muy bien y estábamos muy contentos con él, pero el regreso de Carlos no nos permite tener un jugador más en nuestra plantilla, que es de once. Si no se hubiese recuperado a tiempo hubiésemos seguido con Bouna, del que solo puedo decir cosas buenas. Es trabajador y profesional y me alegro de que otro club se haya fijado en él», comenta el director general deportivo del Cáceres, Alberto Blanco.

En 6 partidos como verdinegro, Ndiaye promedió 4 puntos en 18:32 minutos en pista, correcto en el tiro de tres puntos (42,9%, 6 de 14 en total) y pésimo en los de dos (12%, 1 de 8).