Jorge Hernáiz, profesor que pasa a ser alumno en el Miralvalle

Es, como mínimo, llamativo. El asistente Jorge Hernáiz tiene 52 años y su técnico jefe en el Hierros Díaz Miralvalle Extremadura, ‘Rula’ Pérez, 34. Uno entrenó al otro cuando era jugador en el Plasencia Ambroz hace casi dos décadas y ahora está a sus órdenes dentro del equipo extremeño de la Liga Femenina 2.

Hernáiz, burgalés de nacimiento y extremeño de adopción --encontró a su mujer, Julia, en su etapa en el Coria Galco-- tiene muchos tiros pegados en el baloncesto nacional, entrenando a distintos niveles. No se le cayó anillo alguno cuando el Miralvalle le propuso ser ayudante de Pérez este verano. La vida le había devuelto a Extremadura después de una época complicada en su ciudad natal.

«A ‘Rula’ le dije en su momento que iba a ser un buen entrenador y no me creyó. Con el tiempo se ha acabado demostrando que sí, que está haciendo un trabajo espectacular. El baloncesto de Plasencia tiene que reservarle una página importante por lo que ha hecho por esta ciudad», afirma.

Hernáiz se muestra contento con su nueva vida. «Necesitaba un cambio de aires», reconoce abiertamente. Ya tuvo una toma de contacto la pasada temporada con el equipo placentino. «Me han dado lo que estaba buscando. El Miralvalle no es solo el primer equipo, sino una gran implicación de los padres de las niñas de la cantera. Se suele hablar mucho de ‘familia’, pero aquí engloba todo el sentido. Todo el mundo se conoce y va a ver el partido de las demás. Es un trabajo bien hecho en un ambiente excelente», dice.

En Extremadura espera seguir estando a gusto. «Me gusta que aprecien mi trabajo, que el club me aporte a mí y que yo aporte al club. No me importa estar aprendiendo de mi alumno», zanja. Su ‘granito de arena’ es «estar a disposición de mi primer entrenador dentro de cuerpo técnico atípico para esta categoría, donde se trabaja a un nivel superior de detalle que muchos equipos de la Liga Femenina Endesa. Todo lo encabeza ‘Rula’, pero es muy horizontal, todos opinamos. Me explicaron que ellos eran un poco ‘frikis’ del baloncesto, pero es que se quedaron cortos cuando me lo explicaron».

El futuro del equipo

El Miralvalle es líder provisional... con un partido más. Ha ganado seis de sus ocho partidos, pero en la mayor parte de ellos ha tenido arranques demasiado fríos. «Siempre hay cosas que mejorar, pero es un gusto trabajar con estas jugadoras tan comprometidas y tan humildes», comenta.

¿Y qué se les puede pedir? «La categoría esta temporada está carísima, sobre todo ganar fuera de casa. Cualquier equipo puede amargarte y te obliga a remar constantemente. Hay mucha igualdad. Todo el mundo nos da como favoritos al estar recién descendidos, pero hay por lo menos cinco o seis equipos con más presupuesto. El equipo es ambicioso, pero con los pies en el suelo. Tenemos que ir etapa por etapa, ver cómo va la temporada. En el último tercio veremos dónde estamos, qué opciones tenemos. El objetivo que está en la cabeza de todos es ir a la fase de ascenso, que casi siempre es una lotería», contesta.

Acaba la entrevista. Hernáiz se tiene que poner a ver partidos. Pero lo hace con todo el gusto del mundo en su condición de ‘loco’ del baloncesto.