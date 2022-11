"Un vídeo para expresar una idea...". Así ha anunciado Luis Enrique, el seleccionador español, en su cuenta personal de Twitter la idea que le rondaba la cabeza desde hace tiempo. Estaba a punto de acabar el primer día de concentración en la ciudad deportiva de Las Rozas cuando el técnico asturiano reveló su nueva condición de "streamer" porque se ha abierto un canal de Twitch con el que establecerá contacto directo con el aficionado desde Qatar durante todo el Mundial.

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) 14 de noviembre de 2022

"Hola a todos. Streamers del Mundo, apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos. Estoy aquí para anunciaros que me hago streamer. Bueno, todavía no soy streamer porque no he debutado, es un vídeo", ha comenzado Luis Enrique su vídeo donde revela sus nuevos planes comunicativos.

"Mi intención es stremear durante el tiempo que pasemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada. Calculo que podré empezar a stremear ese mismo día”, ha indicado el asturiano en una innovadora apuesta, nunca visto antes en un seleccionador español.

Tampoco hay precedentes en el Mundial de un técnico que hayan escogido esta vía de abrirse un canal de Twitch. “Es una idea que parte de una idea descabellada pero interesante, el de contar la información de la selección directamente a vosotros, aficionados a los que os pueda interesar, desde un punto de vista peculiar, el mío y el de mi cuerpo técnico”, ha revelado el entrenador de la selección española.

"Comunicación más directa, sin filtros"

El objetivo es muy claro. No se esconde Luis Enrique, quien pretende "establecer una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea e interesante para todos".

En ese mensaje, que apenas duraba 88 segundos, el entrenador asturiano ha dicho que "para empezar veis que sólo puedo mejorar, porque la luz del vídeo es la que hay, el micro es de Tercera División y la caripela es la que hay. Tengo muchas de vivir lo que es el ambiente de un Mundial, la presión de un Mundial. os mando un abrazo a todos".