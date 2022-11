Podio en el nacional e Energías Alternativas para Ángel Santos y Mario Osma

Ángel Santos y su copiloto Mario Osma han acabado en tercera posición en el Campeonato de España de Energías Alternativas tras la disputa de la última prueba del calendario nacional, el Eco Rally de Madrid.

Los extremeños del equipo Toyota Kobe Motor se mostraron intratables en la sección de la mañana, consiguiendo los cuatro primeros scratchs (mejores tiempos) en los cuatro tramos de la mañana. Por lo que se pudieron permitir ir a controlar el consumo en los tramos de la tarde, pero aún así consiguieron ganar también el último tramo del eco rallye.

Con estos tiempos, Santos y Osma conseguían ganar la regularidad pero no solo en su categoría, sino siendo los mejores entre todas las categorías.

Pero quedaba por descubrir los datos de eficiencia, que los iban a lastrar a una sexta posición y en el cómputo de las dos disciplinas les otorgaba un cuarto puesto final en el Eco Rallye de Madrid. Con esos puntos conseguían la tercera posición final en la general del campeonato de España.

“Ha sido un año de un aprendizaje constante para nosotros. Hemos conseguido la victoria en bastantes tramos, en varias pruebas en regularidad. Pero debo seguir aprendiendo a consumir menos, quizás al compaginarlo con los circuitos es lo que más me cueste. Ha sido un reto nuevo, donde he tenido que aprender todo, pero me encanta. Y que junto a Toyota Kobe Motor, Mario y yo repetiremos en 2023”, contaba Ángel Santos.

La apuesta firme de Toyota Kobe Motor en el campeonato, se complementó con una unidad del Toyota Rav 4 en la categoría híbridos enchufables, que en manos de Santiago Sánchez y su copiloto Javier Ortega, se alzaron con el título de campeones 2023 en la categoría.

Siendo acompañados por una segunda unidad en híbrido enchufable pilotado por Rafa Cid, junto al cacereño David Osma, que obtuvieron un cuarto puesto final y la victoria en el TR+. Y en híbrido el Toyota Yaris Hybrid pilotado por el asturiano Bruno Méndez, junto al copiloto extremeño Manuel Soler, consiguieron una quinta plaza entre los híbridos.