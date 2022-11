Un tricampeón pasará para la felicidad en Coria

Dos ligas, una Supercopa de España y tres Copas del Rey lucen en las vitrinas de un histórico del fútbol español como es la Real Sociedad y que será el rival de lujo para el Coria en esta segunda ronda de la Copa. En La Isla, sin duda, están radiantes de felicidad con el enfrentamiento y, sobre todo, viendo cómo grandes nombres como Sevilla, Atlético o Athletic iban saliendo con prisas del bombo. Al final, tocó la Real Sociedad, orquestado por Imanol Alguacil, un técnico de moda en nuestro fútbol, y con primeras espadas como David Silva, Míkel Merino, Oyarzabal, Zubimendi, Gorosabel o el mundialista Take Kubo.

«La verdad es que estamos muy felices porque es un partido gigante. Es el más grande que va a jugar el Coria y que llevamos tiempo buscando. Quien nos lo iba a decir hace tan sólo unos años», suspiraba Aurelio Gutiérrez, el presidente de los celestes, que encabezó la expedición cauriense en Las Rozas.

Desde bien temprano partieron a Madrid buscando un boleto premiado y lo encontraron.

Entrenador y equipo se quedaron en Coria, siguiendo de cerca el sorteo junto a un amplio grupo de aficionados en el bar que hay junto a La isla. Caras largas mientras salían equipos grandes, pero explosión de júbilo cuando apareció la bola de la Real Sociedad, un histórico.

Felicidad plena

Pero si había un hombre feliz en Coria tras el sorteo ese era su entrenador, Alberto Urquía, del que pocos sabían que nació en San Sebastián y es fiel seguidor de la Real Sociedad. «Mis padres son de allí y aunque yo me vine muy pequeño a Extremadura, siempre he regresado mucho y he seguido a la Real. Además, de pequeño me pillaron las dos ligas del equipo allá por los 80 y las disfruté mucho. Sinceramente, para mí será un partido muy especial».

Urquía reconoce que cada vez que sube al norte se pasa por Zubieta para ver algún entrenamiento de la Real Sociedad o de su cantera. «La verdad es que no sólo porque nací allí, sino porque es un equipo que me gusta como juega, su ideología y su filosofía de tirar de cantera. Me siendo muy identificado tanto con su fútbol como con sus valores».

Reconoce que tener al otro lado del banquillo a Imanol le produce asombro y emoción de manera simultánea y, sobre si pedirá algún recuerdo, «está claro que algo me tengo que pedir, aunque el gran recuerdo será vivir ese partido en primera persona.

El Coria espera que pronto salgan horarios y fechas exactas del partido para planificarlo todo. Aurelio Gutiérrez reconoce que el hecho de haber jugado un par de partidos grandes de Copa como el del Real Oviedo el pasado año o el del Fuenlabrada hace una semana les sirve para estar maduros de cara a la próxima organización.

Que el césped esté en las mejores condiciones, disponer de algo más de iluminación y abrir el aforo al máximo con la instalación de gradas supletorias serán los principales objetivos de un Coria que sigue soñando en grande. La idea es que La Isla pueda pasar de los 4.000 aficionados esa noche.