Albnumancia, el ‘Joker’ de Twitter

De él se sabe que es varón, que es un gran apasionado del fútbol en general y del Numancia en particular. Últimamente, también ha demostrado en Twitter que domina a la perfección todas las aristas que rodean al derecho deportivo. Poco más se conoce de alguien que ha asegurado que no se llama Alberto y que utiliza la nomenclatura de @Albnumancia, formada por iniciales aleatorias y el equipo de sus amores.

Este perfil tan singular se creó para poder estar al tanto de las novedades de fichajes. Y es que, después de que la cuenta de Cazurreando se volviera privada, quería seguir al tanto de la actualidad del mercado. Y decidió abrir esta nueva identidad a través de Twitter. Después, según cuenta, una cosa llevó a la otra y el Extremadura se cruzó en el camino de su Numancia el año en el que esperaban que los sorianos acabaron descendiendo a la categoría de bronce. Su seguimiento a la trama de Almendralejo, donde comenzaron los impagos y otros episodios legales, fue el momento en el que prendió la mecha.

«No doy la cara por seguridad y comodidad mía. No quiero exponerme a mí ni a mi gente», explica. Además, incide que aficionados del Extremadura empezaron a escribirle cuando publicaba cosas contra los intereses de los mandatarios azulgranas. «En Almendralejo trataron de desvelar mi identidad por todos los medios. Buscaron a abogados de Soria que se llaman Alberto y les llamaron por teléfono. Después, me mandaban mensajes diciéndome que sabían quién era», dice.

Tiempo después, cuando también empezó a incluir al Badajoz en sus hilos de Twitter, a raíz de temas como la venta de Joaquín Parra a Lanuspe o la declaración de concurso de acreedores de la entidad blanquinegra, denuncia que fueron los hinchas blanquinegros los que también tuvieron una toma de contacto hostil. «En Badajoz también he recibido amenazas. Me dijeron que ya sabían quién era. Llegaron a pensar que era de Mérida», relata.

No obstante, también cuenta que, tiempo después, cuando ya comenzaron a conocerle mejor, las relaciones mejoraron en Almendralejo y Badajoz. «Ahora me dan las gracias e incluso me han invitado a cenar», apunta.

Franganillo y el ‘payaso’

Sobre su misterioso avatar de Twitter, en el que aparece el payaso del cuadro del pintor Edward Hopper, este usuario explica su uso. «Es un cuadro de mi pintor favorito. En cierto modo es un homenaje a él. Todo viene de cuando Franganillo usó cuentas falsas para llamarme payaso», detalla.

Pese a que, en cierto modo, tenga un rol de Jóker, intentando ir contra los que intentan abusar de su poder en el fútbol, el no se considera en absoluto ningún tipo de personaje llamado a equilibrar la justicia. «No soy un payaso justiciero, soy un payaso a secas. El fútbol es un circo y yo solo soy un payaso más», señala.

La relevancia que ha logrado adquirir en los últimos tiempos le ha permitido convertirse en un creador de contenido en Twitter que maneja un importante nicho de información. Esto, unido a sus conocimientos sobre el derecho en el fútbol, le han hecho llegar más lejos que buena parte de la prensa. «Entiendo que en las redacciones periodísticas las condiciones son precarias y cuesta mucho llegar. Yo solo quiero dar un poco de luz a gente que se carga equipos. Hay gente que no le gusta esto, pero es así», indica. «Es frecuente que alguien como Diego García, que hable bastante bien, diga siempre la verdad, pero no siempre es así», añade.

La situación del Badajoz

En los últimos tiempos, el Badajoz ha sido uno de sus principales temas de conversación. Se ha ganado insultos, pero también alabanzas por el manejo de la información de temas como el de la compraventa o el concurso de acreedores.

Sobre los blanquinegros, les desea que «no acaben como el Extremadura», aunque tampoco ve el panorama demasiado alentador. «La solución para el Badajoz puede ser hacer un presupuesto ajustado, sin gastar más de lo que generas y dedicar el superávit a pagar deuda. La otra posibilidad es que alguien meta dinero en el club. Si lo quieren salvar, alguien tiene que inyectar capital», dice.

También sobre el propio Badajoz, que ya ha reconocido la presencia del grupo Atlantis en el CSD, también tiene dudas sobre lo que puede suceder en su futuro más inmediato en el plano institucional. «Si los mexicanos no pagan antes del domingo, el club vuelve a ser de Agapito Iglesias. Dicen que ya han pagado una parte, pero, según tengo entendido, falta la otra», concluye.