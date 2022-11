El Villanovense, a meterse de nuevo en la pelea de arriba

«Estamos ante una nueva oportunidad de meternos en la pelea de arriba». Así de tajante se mostró Manolo Cano, entrenador del Villanovense, en la rueda de prensa previa al choque de este domingo en casa ante el Estepona, un rival recién ascendido a la categoría que sin embargo se ha postulado ya como un claro candidato a estar en los puestos altos de la clasificación a final de temporada.

Todo ello a pesar de la última derrota del conjunto serón de hace dos semanas ante el Atlético de Madrid B por 3-0. Aún así Cano no está nada preocupado y dice estar cada vez más ilusionado. «Poco a poco vamos viendo que las ideas las tenemos más claras, pero debemos ser más constantes en lo que hacemos, aunque creo que estamos en ese camino», dice el andaluz.

Equipo competitivo

Sobre el Estepona, Cano valora la capacidad competitiva del conjunto malagueño y espera «un partido intenso» de cara a poder conseguir una victoria que haga a los serones superar en la clasificación al Estepona. De hecho los malagueños son quintos con 16 puntos y con un partido menos por el aplazamiento del partido de hace dos semanas ante el cuadro canario del Atlético Paso. Mientras, el Villanovense es a estas alturas de la temporada décimo y suma 14 puntos. En cuanto al once, no se esperan grandes novedades respecro a las últimas alineaciones de Manolo Cano. No obstante, quizás el brasileño Higor Rocha pueda volver al once titular después de varias semanas con menos protagonismo tras una lesión. En la zaga tampoco habrá grandes novedades y Escudero y Javi Sánchez volverán a comandar la defensa junto a Samu Hurtado y Tapia en los laterales. Pajuelo y Javi Pérez estarán en el centro del campo, mientras que se prevé que Mario González o Andy Bogdan ocupen la demarcación más retrasada del punta.

Todo ante un Estepona que pasa por un buen momento de resultados y que lleva instalado en la zona alta de la clasificación desde inicios de temporada. Los andaluces, encadenan cinco partidos consecutivos sin perder, tiempo en el que han sumado dos victorias y tres empates, el último antes del parón por cero a cero ante el Melilla, por lo que no se prevé un partido nada cómodo para el cuadro serón, que muestra una racha de resultados algo más irregular con dos derrotas, dos victorias y un empate. Precisamente la última victoria fue en casa, en el último partido disputado ante la parroquia serona ante el Unión Adarve por 1-0.