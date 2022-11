Bajonazo del Coria en Navalcarnero

No mereció el Coria volverse con las manos vacías a tierras extremeñas de su visita al Navalcarnero (2-0). Tras una primera parte en la que se vieron claramente superados por los madrileños, el conjunto de Alberto Urquía dominó y fue encerrando poco a poco a un nervioso equipo local en el segundo tiempo. Los de Navalcarnero no respiraron hasta que Kun hizo el tanto de la tranquilidad a dos minutos del final cuando el gol del Coria, que suponía el empate, se presagiaba.

Arrancó el partido con un conjunto local que pronto se hizo con el control del esférico. El primer aviso lo haría en el minuto 10 con un disparo de Ian González desde la frontal del área que Toni Varea atrapaba sin apuros. Apenas un minuto más tarde, también desde fuera del área grande, el intento para los caurienses lo lideraba Santi Luque, pero su disparo raso iba a manos del meta local, Sergio Valero.

Los madrileños golpearon primero, en el minuto 15, cuando Hugo Esteban aprovechaba un providencial centro de Luis Lara para revolverse en el área y batir raso pero seguro a Toni Varea.

Apenas un minuto más tarde los rojiblancos pudieron sentenciar en una jugada a la contra pero el centro de Hugo Esteban, ya con gol cantado de Ocaña, lo desbarataba Santi Luque, providencial al corte.

En los peores momentos de los celestes, Luis Lara intentaba sorprender a Varea, con un disparo lejano y alto, pero emergía bien el guardameta visitante para atrapar el cuero.

La primera oportunidad del Coria llegaría al borde de la primera hora de juego, cuando el capitán Alejandro intentaba el remate desde dentro del área, enviando la pelota fuera por poco.

Pero no se arredrarían los propietarios del campo, quienes poco antes del descanso buscaban el gol de la tranquilidad en ocasiones de Luis Lara y Jesús Ocaña en la que la actuación de Toni Varea fue decisiva. También lo intentó Miki Muñoz, con un testarazo en el segundo palo que se marchaba alto.

Salió mejor el Coria en la segunda mitad, jugando con la cortedad de la ventaja local y con la incertidumbre que provocaba la misma. Así, a poco de la reanudación, Alexander buscó sorprender con un pase desde la banda zurda que Sergio Valero atrapó sin mayores consecuencias y que respondieron los locales, a la contra, con un pase de Luis Lara que Ocaña cabeceó alto. Minutos más tarde, Alex Gil lo volvía a hacer para los locales, pero su remate también lo atrapaba Toni Varea.

Buscó la igualada el Coria en el minuto 56 con un lanzamiento de falta de Traver que Valero despejó con apuros sobre el travesaño. Los extremeños iban encerrando poco a poco al Navalcarnero y buscaban el empate en jugadas a balón parado. El delantero celeste ponía en jaque constantemente a la zaga rojiblanca, que sufría para repeler el peligro.

El Navalcarnero sufría, seguía teniendo llegada pero marraba lo que no debía y temía pagarlo caro con las constantes acometidas y llegadas por banda del Coria. No sería hasta dos minutos antes del fin del partido cuando el Coria, volcado a por el empate, veía como a la contra Alex Gil se plantaba solo ante Toni Varea y se la cedía a Kun, que hacía el segundo y definitivo tanto.

Alberto Urquía: «Han sido superiores a nosotros»

Sin excusas y hablando claramente, Alberto Urquía, entrenador del Coria, reconoció de la victoria del Navalcarnero fue justa. «Han sido superiores a nosotros», contaba, a pesar de destacar que en algunas fases del partido consiguieron generar dudas en su rival y crear alguna ocasión. «Pero, en líneas generales, han sido superiores», insistía el preparador de los celestes, que no se escudaba en las múltiples e importantes ausencias de su equipo: «Los que están pueden sacar esto adelante». Explicaba que a los suyos les faltó estar mejor situados y saber leer mejor algunas actuaciones de la primera parte, «cuando había que saltar, cuando no, a qué jugadores había que encimar. En la segunda parte hemos mejorado, pero a la contra nos han sentenciado». Aseguraba que el gol tempranero hizo que el Navalcarnero acabara jugando muy cómodo. «Con el balón en los pies se siente muy bien y nosotros no hemos sido capaces de generarles dudas». «Hace tres semanas estábamos para meternos en el ‘playoff’ y ahora estamos más cerca del descenso que de la fase de ascenso», decía Urquía cuestionado por la igualdad de la competición. «Tenemos claro que debemos centrarnos en el partido a partido». «La clave ha estado en el inicio del partido, ellos entraron mejor y consiguieron ponerse por delante», apuntaba Asiel. El jugador celeste reconocía que no había sido el mejor partido del Coria.