El Balón de Oro de Youtube... es extremeño

Imagina a un tipo en una habitación en Losar de la Vera haciendo vibrar cada tarde a miles de mexicanos a través del fútbol. Esto no es una broma. Es un caso real. Su nombre es Aarón Zabala. Tiene 28 años y en España no es muy conocido. En Extremadura, tal vez, menos. Pero en México y en muchas partes del mundo, es un icono internacional de la comunicación deportiva.

Este losareño, conocido en redes sociales como Zabalive, acaba de ser premiado como el mejor Youtuber de fútbol del mundo en la décimo tercera edición de los Dubai Globe Soccer Awards que se han entregado estos días atrás en Catar con motivo del comienzo de la Copa del Mundo. Zabalive ha compartido menú de premiados con tipos como Florentino Pérez (mejor presidente), Karim Benzemá (mejor jugador), Carlo Ancelotti (mejor entrenador), Sergio Ramos (mejor defensa) o Alexia Putellas (mejor jugadora), entre otros. Si reconocen su apellido es porque es hermano de Loida Zabala, una de las brillantes atletas paralímpicas que ha dado Extremadura, con diploma olímpico en tres juegos.

Estos ganadores han sido seleccionados por aficionados de todo el mundo en unión con un jurado de entrenadores, directores y presidentes de fútbol. Y allí se plantó Aarón, en la exclusiva Madinat Jumeirah de Dubai, un lugar rodeado de hoteles de cinco estrellas, lujo a borbotones y alfombras rojas en todas las calles. Lo hizo acompañado de Melhard, su novia, que es de Plasencia y también creadora de contenido de moda y belleza, con más de 340.000 suscriptores en Youtube.

“La verdad es que ha sido una locura. Me levanté un día con un correo de los Dubai Global Soccer Awards y ahora tengo el premio en Losar. Hubo 15 nominados y 7 finalistas. Había cuentas de 14 millones de seguidores en Youtube. Han reconocido el esfuerzo de los creadores de contenido”, comenta el protagonista.

Apunten bien. Zabalive tiene más de 750.000 suscriptores en su canal de Youtube. Casi 350.000 seguidores en TikTok. Y sobrepasa los 100.000 en otras redes como Facebook, Twitter o Instagram. Pero, ¿cómo empezó todo?

“Vine de estudiar telecomunicaciones en Madrid y la verdad que no quería dedicarme a ello. Me puse a jugar a la Play en el FIFA 18. Veía vídeos de la gente en Youtube y un día me pregunté si yo podía hacer algunos de estos vídeos. Me compré una cámara, una capturadora y empecé a subir mis vídeos. Por entonces (era 2017) no había tantos creadores de contenidos. Recuerdo que comencé subiendo vídeos de las novedades del FIFA 18 cuando todavía no había salido la demo. Subí un vídeo chulo y en una semana tuve 10.000 visitas. Y ahí empezó todo”.

Zabalive empezó a tomárselo en serio. Sabía que le faltaban carencias, pero sí aprendía a disfrutar y saber entretener al público, podía llegar lejos. Hubo un vídeo que lo cambió todo. “Organicé un partido de FIFA entre Madrid y Barça que llamé gigantes contra enanos. Puse a todos los jugadores del Madrid con la máxima altura y a los del Barça con 1.50, que era la mínima. Y eso llegó a los cinco millones de reproducciones”.

Ese vídeo le hizo pasar de unos 5.000 seguidores a unos 40.000. Una pasada.

Viva México

Sin embargo, lo de Zabalive ha sido una continua evolución. Dejó el FIFA para empezar a comentar fútbol real “porque sabía que podría abarcar mucho más”. Empezó analizando los partidos del Real Madrid (que es su equipo favorito), pero lo que cambiaría su destino sería México.

“Hice una predicción de la final de la Champions League de la Concacaf con mi gatita. ¡Con un gato! Acertamos y tuvo un impacto brutal en Centroamérica. Empecé a informarme de la cultura mexicana y adapté mis conocimientos de fútbol a la liga mexicana y a la Selección tricolor. Y la audiencia se ha disparado”. A más de 750.000 seguidores.

Modus operandi

Su nicho fuerte es Youtube, donde crea vídeos con una periodicidad de unos tres días, aproximadamente. “Si hay cosas muy importantes, como ahora es el Mundial, pueden ser vídeos a diario”. El vídeo gira en torno a los 10 y 12 minutos. Nunca más. Con estilo natural, desenfadado, pasional y divertido. “Intento hacerlo como soy yo, porque lo importante es saber disfrutarlo y entretener. Llegar a tu gente”.

Analizando la liga mexicana se ha convertido en referencia mediática en el país. Conoce y entrevista a jugadores de la competición. Recientemente, tuvo en su canal al legendario portero Jorge Campos. Además, pertenece al Club de los esports de Miguel Layún (19esports).

Y la pregunta del millón es: ¿vive de esto? “Claro. Es ahora mi profesión. No obstante, tengo que decir que ahora puedes hacerte viral en cualquier plataforma, pero sólo el 2% de quienes lo consiguen pueden llegar a vivir de esto. No es imposible, pero no es fácil. Y eso es un mensaje que hay que dejarlo claro”, apunta.

Aarón ha tenido que editar muchos vídeos y dedicarle muchas horas para llegar a su perfil. Ahora cuenta con su propio editor y un setup al que no le faltan detalles. Sus ingresos proceden de Youtube, al ser un canal muy visitado genera grandes fuentes de ingresos por publicidad. Pero también de las marcas que le promocionan contenidos o puedan invitarle a eventos.

Todavía es un Youtuber con margen de crecimiento. Quiso estar en el Mundial de Catar, pero se truncó un acuerdo a última hora con una firma comercial. Ahora, su reto, es visitar México para hacer una gira allí en 2023. Especialmente Monterrey, el equipo del que se confiesa seguidor. Y, por supuesto, llegar al millón de suscriptores. Saluden al mejor youtuber de fútbol del mundo. Es Zabalive. De Losar de la Vera. Extremeño.