Javi Montoya, del Mérida, tiene fracturados cuatro arcos costales

Javi Montoya, portero que ha jugado de titular con el Mérida once de los doce partidos disputados, sufre una fractura de cuatro arcos costales. El guardameta se marchó lesionado tras sufrir un fuerte golpe con un rival en el encuentro frente al Sanse (6 de noviembre). Parecía que el problema del cancerbero era solo el dolor cuando se tiraba, pues en las primeras pruebas realizadas no se observó ninguna lesión ósea. Sin embargo, según ha informado el club este miércoles, «ante la persistencia del dolor, se ha completado el estudio con pruebas de imagen, y se ha observado la presencia de fractura de cuatro arcos costales en la zona del traumatismo, sin complicación a nivel pulmonar y ya en proceso de consolidación». A pesar de la lesión encontrada, «la actitud en cuanto a tratamiento y tiempo de recuperación no cambia tras este hallazgo y su vuelta dependerá de la evolución en cuanto al dolor y la capacidad de incorporarse a los entrenamientos con el resto del equipo», añade el club.

El Mérida salva un duelo de desgracias para el rival Además del resto del encuentro en San Sebastián de los Reyes, Montoya se ha perdido el partido de Copa del Rey ante el Utebo, que se decidió en los penaltis a favor de los romanos, y la victoria liguera de la pasada jornada frente al Ceuta. Para el encuentro del próximo domingo en Ferrol el técnico Juanma Barrero no podrá contar ni con Montoya ni con los también lesionados Kamal y Llácer, a los que se suma Nando Copete por acumulación de tarjetas. Por otro lado, el Mérida sacado una promoción de entradas para los no abonados de cara a los dos últimos partidos ligueros de este año que se jugarán en el Romano José Fouto ante el Rayo Majadahonda (domingo, 3 de diciembre, 18.00 horas.) y el Badajoz (domingo 11, 12.00). La promoción es para adultos (a partir de 21 años) e incluye los dos partidos por un precio de 30 euros en tribuna y de 25 en preferencia o grada de animación. De forma individualizada, el precio de las entradas para ver al Majadahonda es de 18 euros en tribuna y 14 en preferencia. En cuanto al Badajoz, el coste de los accesos es de 20 y 15 euros, respectivamente.