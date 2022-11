Un Mundial de Qatar diferente

Desde el pasado domingo, la cabeza de Gonzalo Falcó está poblada de recuerdos. El inicio del Mundial de Qatar (de fútbol) le está haciendo rememorar momentos de otro trofeo a nivel global que se celebró en este país. Cuando apenas se habían arrancado un puñado de hojas del calendario en el año 2015, esta nación de oriente medio acogió una Copa del Mundo de balonmano en el que él fue invitado para animar desde la grada al combinado español.

Aficionado a este deporte desde que tiene uso de razón, practicó desde bien joven esta disciplina para también probar la experiencia como entrenador a una temprana edad. Actualmente es el director Deportivo de la Federación Extremeña de Balonmano desde hace poco más de año y medio. No obstante, eso no ha sido impedimento para publicar durante estos días alguna foto en redes sociales en las que vivió aquellos días en el país qatarí. «Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida», comenta.

Falcó pone buena nota a lo que vivió durante aquellos días de 2015. «Qatar organizó aquel Mundial de balonmano para prepararse para hacer lo propio con el de fútbol. Creo que la organización fue muy buena. Había regalos para todos los aficionados y cuidaban muchos los detalles», explica.

El pacense se muestra sorprendido al ver toda la polémica que está surgiendo a causa de la libertad que tienen las personas que acuden a animar en este país durante estos días. «Las mayores restricciones yo las vi en el tema del alcohol. He leído que no se pueden hacer fotos a edificios públicos, pero nosotros hicimos las fotos que quisimos cuando quisimos», detalla.

Falcó presenció un España -Qatar donde había hinchas españoles animando al equipo catarí

«Yo soy qatarí, qatarí, qatarí»

Falcó, que vivió el Mundial al completo, recuerda cómo fue un curioso encuentro entre España y Qatar en aquel torneo. El seleccionador local era el español Valero Rivera, que tenía contactos con una de las mejores aficiones españolas que había y les invitó para animar. «Fue gracioso ver a un grupo de españoles animando a Qatar, porque para eso habían ido. Recuerdo cómo cantaban “yo soy qatarí, qatarí, qatarí”», recuerda entre risas.

En días en los que se habla de un Mundial en un contexto enrarecido, Falcó prefiere recordar estos días felices.