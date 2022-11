Cobos evita criticar el viaje del Cacereño a Nepal, pero lamenta que quite días de descanso

Julio Cobos sonrió ante la pregunta. Seguramente la esperaba. ¿Qué opina de que su equipo, el Cacereño, se quede prácticamente sin vacaciones navideñas por la mini gira que realizará por Nepal del 26 al 30 de diciembre? El técnico empezó y terminó su respuesta de la misma manera («es un viaje que es bueno para el club en todos los sentidos»), pero entre medias el esfuerzo no le llegó para disimular con que hubiese preferido otra fórmula en cuanto a las fechas.

«Si yo tuviese que planificar, lo suyo, después de tantos partidos como están siendo, con este final que tenemos de año, con cuatro partidos más el de Copa... Volveríamos a jugar si no me equivoco el día 4. En muy poco tiempo hay muchos partidos», dijo literalmente, añadiendo que «a lo mejor no es lo más idóneo». A continuación volvió al perfil institucional: «no hay ningún problema».

LOS PRECIOS DE LA COPA

Por la tarde, el CPC anunció los precios para el partido de Copa del Rey ante el Girona del 22 de diciembre. Será fuera de abono, por lo que los abonados tendrán que pagar un suplemento los días previos y que no estará disponible en taquilla. Así es que los socios --excepto los que poseen el carnet Oro-- tendrán que pagar en tribuna 15 (adultos) y 6 euros (niños), mientras que en preferencia se han fijado 10 y 6, respectivamente.

En cuanto al público en general, el adulto que quiera asistir a tribuna deberá abonar 30 euros (12 los niños). Para preferencia, 20 y 8, respectivamente. Todos los menores de seis años tienen acceso gratuito.

Suplementos y entradas estarán disponibles en la web del club y en la propia sede (avenida Virgen de Guadalupe, 20) de lunes a viernes de 10.00 horas a 14.00 y de 17.00 a 20.00).