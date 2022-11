Encadenar tres victorias seguidas en un grupo de Segunda Federación te puede llevar de la depresión a la euforia en menos de un mes. Fácil, desde luego, no es. Sólo el Melilla ha logrado una racha de tres triunfos este año en el grupo V. Podría hacerlo el Montijo este fin de semana si lograra derrotar al Navalcarnero, partido que se disputa este domingo, a las 12.00 horas, en el municipal montijano.

Tal vez cuando menos ruido e interferencias ha habido es cuando ha reaccionado el Montijo. Lo ha hecho siendo efectivo arriba, manteniendo la fe en la intensidad que Marrero mete a los encuentros y, especialmente, dejando la portería a cero, como ha ocurrido en las dos últimas semanas.

Esa fe ciega en los suyos ha llevado a Marrero a seguir confiando bajo palos en Sergio Tienza, que ha elevado el nivel de manera considerable en los últimos partidos y se ha mantenido de titular, pese al fichaje de Ángel Bernabé. También en la defensa ha dado un paso al frente con la titularidad de Akapo, que le aporta músculo y velocidad a la espalda de la zaga.

El Montijo está en buena dinámica y sabe que otra victoria más le mete de llena en la parte media alta de la tabla, cerca de lo que este año debería ser su objetivo. En casa, además, se siente siempre más seguro y no ha cedido ninguna derrota en el estadio municipal Emilio Macarro. Eso sí, salvo el último encuentro ante el Cerdanyola, no ha tenido brillantez aún delante de su público.

Juan Marrero tiene a todos sus jugadores disponibles y no medita tocar lo que le está funcionando, por lo que no sería de extrañar que repitiera el once inicial con el que ganó hace siete días al Alcorcón B.

Cristo volverá a ser referente goleador, aunque el extremeño está jugando en banda porque Marrero sigue confiando en la dupla Raíllo-Fernando Pino. El que de momento sigue en banquillo es Abraham Pozo, relegado por Keita, pese a que tenerle en el campo siempre es una garantía fiable a balón parado.

El rival es para no fiarse. El Navalcarnero es tercero en la tabla y es el mejor equipo visitante del grupo en esta 11 primeras jornadas. Ha ganado tres partidos fuera de su feudo, uno de ellos en Don Benito. El conjunto madrileño es un bloque fuerte y fiable atrás que se encomienda en ataque al buen momento que vive su delantero Hugo Esteban, que lleva cinco goles. Ha ganado sus dos últimos partidos, como el Montijo.

Montijo/ Sergio Tienza; Pedro Toro, Akapo, Cardozo, Madrigal, Yeray González, Cristo Medina, Batanero, Ibrahim Keita, Pino, Raillo.

Navalcarnero/ Alex Fernández, Calarge, Ocaña, José Elo, Uña, Miki, David Rodríguez, Alex Gil, Luis Lara, Hugo Esteban, Ian.

Árbitro/ José Antonio Palomares Gutiérrez (Andalucía).

Hora/ 12.00

Estadio/ Municipal de Montijo.