Los cinco de Cinta suman en el Mérida

Que Carlos Cinta ha pasado de ser un fichaje discutido a ser el nuevo ídolo de la afición romana en trece jornadas ligueras es un hecho indiscutible. Pasa lo mismo con su entrega, su brega, su capacidad para presionar y sus cada vez más habituales detalles de calidad para asociarse. Sin embargo, en los mentideros futboleros, en muchas ocasiones, se afirma que a un delantero hay que pedirle goles y, en este sentido, el dato es demoledor: lleva cinco, los cinco a un toque, los cinco han sido el primer tanto de su equipo y cada vez que marca, el Mérida puntúa. Con todo esto, el jugador no tiene más remedio que «estar muy contento por cómo me están saliendo las cosas». Ya hasta tiene su propia peña.

Un polémico penalti evita el triunfo del Mérida Estos cinco tantos hacen de Cinta el máximo goleador del Mérida. «Es un auténtico orgullo pero, sin duda, mis compañeros tienen mucha culpa de mis goles», dice el protagonista. Que los cinco hayan sido al primer toque pone de manifiesto que es un delantero de área que sabe cómo atacar los espacios, especialmente los desmarques al primer palo en centros laterales anticipándose a defensa y portero. Un buen ejemplo es el del pasado domingo en Ferrol. «Es algo anecdótico porque yo trabajo para el equipo, pero parece que estoy donde tengo que estar para que lleguen esos goles». Que todos los tantos que llevan el sello Cinta hayan sido para abrir la lata de su equipo pone en valor la trascendencia que tiene y refrenda la confianza de su entrenador, Juanma Barrero, que le lleva dado cinco titularidades consecutivas, lo que le otorga el cartel de imprescindible a día de hoy. El primer gol del año, suyo Por último, que sus goles hayan supuesto puntos para el equipo también es un dato que refuerza al conjunto, pues en aquellas circunstancias en las que la victoria no ha sido posible ha tenido la capacidad de sufrimiento para mantener, por lo menos, el punto conseguido. Es lo que pasó el pasado domingo en Ferrol, donde, después de una buena primera parte, en la que el propio Cinta tuvo una ocasión muy clara previa al gol, en la segunda el Racing dio un paso hacia adelante en busca del empate, que consiguió a través de un penalti cuando todavía restaban más de 15 minutos para el final. En el arranque liguero, el Mérida tardó tres jornadas en marcar. El primer gol de la temporada tuvo la firma del delantero emeritense y supuso el empate en casa frente a Unionistas. Después de tres partidos sin marcar y saliendo del banquillo, llegaría su primera semana fantástica goleando en dos encuentros consecutivos, miércoles y domingo: primero en el aplazado correspondiente a la segunda jornada en Talavera, cuyo gol supuso el empate, y después en San Fernando, debutando como titular, y empatando un choque que terminaría remontando el Mérida. Sus dos últimas dianas han sido en los dos últimos partidos, en casa ante el Ceuta y el pasado domingo para adelantar a los suyos en uno de los campos más complicados de la categoría como es A Malata. El canterano espera que «lleguen muchos más goles y si es para hacer que el equipo puntúe como hasta ahora, mucho mejor». La siguiente oportunidad para marcar será el sábado con la visita al Romano José Fouto del Rayo Majadahonda (18.00 horas). Para ese encuentro volverá Nando Copete tras su partido de sanción, pero será baja Nacho González, que vio la quinta amarilla. Quien no estará en el banquillo será Juanma Barrero, que en Ferrol volvía tras dos partidos de sanción y que, de nuevo, fue expulsado. Se mostraba muy contrariado por haber visto la tarjeta roja, ya que, según él, «no he dicho nada. La otra vez la expulsión fue justa. Esta vez no. Pero no quiero hablar porque no quiero que me sancionen más». 10 euros para abonados y 20 y 15 para el resto, precios para la Copa

El lunes 12 de diciembre saldrán a la venta las entradas para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que enfrentan en el estadio Romano José Fouto al Mérida con el líder de Segunda División, el Alavés. El encuentro, que no está incluido en el abono, tendrá un coste de 10 euros para los abonados adultos, jubilados y simpatizantes, dando igual si se ubican en tribuna, en preferencia o en la grada de animación. El precio se reduce a la mitad, 5 euros, para los abonados jóvenes y a 3 para los infantiles. En cuanto a los precios para los no abonados, la entrada general tiene un precio de 20 euros para tribuna y 15 para preferencia y grada de animación. Se reduce a 10 y 7 para los jóvenes nacidos entre los años 2002 y 2008, ambos inclusive, y será de 5 euros para los niños nacidos entre 2009 y 2019. Para los demás, la entrada es gratuita. Estas entradas ya se pueden adquirir de forma online en admerida.acyti.com. La afición visitante irá ubicada en el fondo norte del Romano y el precio de sus entradas será de 15 euros. El partido se juega el miércoles 21 de diciembre a las 19.00 horas y el Mérida anima a acudir toda la afición extremeña.