El futuro de Sergio Busquets sigue en el aire. El contrato del centrocampista finaliza con el FC Barcelona el 30 de junio y sobre la mesa parece tener dos opciones: renovar con el Barça -cuenta con el apoyo y el respaldo de Xavi Hernández- o poner rumbo a la Major League Soccer (MLS) y arrancar su última etapa como futbolista en los Estados Unidos.

Preguntado por si tiene decidido dónde jugará la temporada que viene, Sergio Busquets ha sido muy claro. "Todavía no. Ya lo dije en verano y en la rueda de prensa frente a Suiza en Zaragoza. Igual que lo del Mundial, no lo tengo decidido. Es mi último año, sé que se han dicho muchas cosas, pero yo siempre me he pronunciado de la misma manera. No tengo nada firmado ni para un lado ni para el otro. Veremos cómo transcurre, pero sobre febrero o así me gustaría tenerlo claro y decidirme", ha explicado en una entrevista concedida a 'El Larguero' de la 'Cadena Ser'.

De la misma manera, también ha sido cuestionado sobre si el Mundial de Qatar 2022 será la última Copa del Mundo que dispute como futbolista. "No lo tengo decidido, pero tiene más pinta que sí. Ya tengo una edad y, a pesar de tener la confianza del seleccionador y de sentirme bien e importante, estoy más cerca de que sea el último. Quiero disfrutar de este Mundial, pero no voy a decidir nada ahora ni cuando acabe el torneo", ha apuntado.

Eso sí, ha deslizado que habría más posibilidades de seguir en la 'Roja' si continúa Luis Enrique como seleccionador: "pues sí, me lo pensaría", ha comentado. En la misma línea, ha añadido que "esta selección la ha hecho Luis Enrique y la ha moldeado según su filosofía y le ha salido realmente bien". Y ha puntualizado: "Si no sigue, supongo que otro entrenador volverá a poner su sello".

En la misma entrevista ha reconocido que Pedri y Gavi le "sorprendieron durante los primeros meses", pero no le "gusta compararlos con Xavi e Iniesta", aunque "Pedri se puede asemejar a Andrés". Sobre si los jugadores del Barça rinden mejor en la selección española ha apuntado que "puede ser un poco, pero no creo que sea tan exagerado porque son dos equipos, entrenadores, ambientes y filosofías con matices diferentes".