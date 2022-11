El Montijo es el equipo en racha del grupo V de Segunda Federación y lo es, en parte, por su capacidad de reacción ante las adversidades. Mucho se ha hablado en las últimas semanas de Cristo, su goleador. Con seis tantos, un puñal para los montijanos. Pero hay otro nombre igualmente protagonista: el de su portero, Sergio Tienza.

El guardameta de Talavera acumula 344 minutos sin encajar un gol, es decir, algo más de tres partidos y medio. Ello ha coincidido con las tres victorias de su equipo de manera consecutiva y, además, con protagonismo del portero en algunas intervenciones salvadoras para los suyos.

Tienza ha dado un paso adelante. Y lo ha hecho cuando más lo necesitaba el equipo. Su inicio de temporada no fue nada fácil, ya que una lesión muscular le apartó más de un mes de los terrenos de juego. Los resultados no acompañaron y el Montijo optó por firmar al veterano Ángel Bernabé, que amenazaba el puesto de Tienza e Izan. Tras recuperarse, Marrero le dio la confianza a Tienza, con el que mantiene una fe ciega. Y el portero no le ha defraudado.

El equipo está dulce y hace piña para viajar a Melilla, el campo del líder, donde nadie ha ganado ningún partido y ni tan siquiera ha marcado un gol. Romper esa supremacía del líder es el próximo reto del Montijo.