El Villafranca explota por la imposibilidad de alinear a Josito

Mosqueo importante en el Villafranca de Tercera División al conocer que uno de sus recientes fichajes, José Antonio Gómez, más conocido como ‘Josito’, no podrá jugar más con el Villafranca al haber disputado más de ocho encuentros con su anterior equipo, el Moralo, que pertenece a la misma categoría.

El presidente del club, Cipri Santos, compareció este miércoles ante los medios y junto al jugador para pedir explicaciones a la Federación Extremeña de Fútbol de por qué tramitó la licencia y ficha de este futbolista si sabía que no podía jugar encuentros con el Villafranca por un punto fijado en el reglamento. De hecho, Josito fue alineado con el Villafranca en su partido ante el Llerenense, un encuentro que acabó perdiendo sobre el césped pero que, en caso de haber puntuado, también hubiera perdido por incomparecencia. A raíz de ello, la Federación le advirtió de que no podía alinear a este jugador por la nueva norma de no poder alinear a un futbolista que haya jugado ocho o más partidos en un equipo de similar categoría.

«Creemos que la Federación Extremeña tiene que pedir disculpas porque no sabía esta norma y no nos lo dijo al fichar este jugador. La prueba es que se tramitó la licencia». Recientemente, el club ha recibido una carta de la Federación indicando que se hará cargo de los costes de la ficha.

El jugador dijo sentirse «abatido y jodido» por la situación. «Es injusto, incomprensible y uno de los golpes más duros que he recibido en mi carrera».