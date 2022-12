‘Los Manolos’ ya están listos para el Villanovense-Don Benito

A cualquier entrenador o futbolista que llegue a Don Benito y Villanueva de la Serena para militar en las filas de Deportivo Don Benito o Villanovense, antes incluso de conocer la ciudad, se le hace saber lo que significa la rivalidad futbolística entre ambos equipos. Los apenas 8,3 kilómetros que separan el Vicente Sanz y el Municipal Villanovense marcan la fina línea de lo que supone ganar o perder ante el eterno rival.

Un derbi, el de Villanovense y Don Benito, que este domingo tendrá muchos debutantes, entre ellos los entrenadores de uno y otro equipo. De un lado, el cordobés Manolo Cano. Del otro, el conquense Manolo Martínez. Ambos ya preparan y viven intensamente una semana siempre especial y bonita. «Lo afronto con ilusión y ganas, pero sobre todo con la esperanza de que sea un partido bonito con esa rivalidad intensa que hay entre los dos equipos», decía Cano este jueves en un encuentro conjunto con su homólogo del Dépor. «Seguro que el partido discurrirá entre la deportividad y rivalidad sana», apostilló Martínez.

Manolo Cano llegó a Villanueva en julio y desde entonces no ha parado de recibir referencias sobre lo que significa la rivalidad contra el Don Benito. A buen seguro que los Pepe Cuevas, Pajuelo, Tapia o Javi Sánchez no tardarían en impregnar de esa rivalidad a Cano y los demás novatos de esta temporada. Menos tiempo lleva Martínez en Don Benito, apenas mes y medio, pero los Sebas Gil, Trinidad y la propia afición no ha parado de recordarle, incluso por la calle, que al Villanovense hay que ganarle.

Un derbi entre Villanovense y Don Benito siempre es especial, como así será para ambos técnicos. «En categorías como la nuestra no es fácil encontrar partidos con tanto ambiente y en nuestro caso las entradas se agotaron en nada de tiempo. Hay mucha ilusión a pesar de la situación clasificatoria y la afición está enganchada al equipo», decía el técnico del Don Benito. Manolo Cano, por su parte, alegaba que con el paso del tiempo «te das cuenta de que es un partido especial para todo el mundo y tenemos que estar a la altura para brindar un buen partido a todos los niveles».

Situación opuesta

La situación clasificatoria que atraviesan Villanovense y Don Benito es completamente contrapuesta. Mientras que los serones se encuentran a un punto del play off, los calabazones son colistas a seis de la salvación. Pero, ¿influye esto en un partido así? A su juicio, Manolo Cano dice que su equipo lleva varias semanas con posibilidades de entrar en play off y que este domingo se le suma el «aliciente» de que es un derbi, aunque reconoce que afronta el partido con especial respeto. Manolo Martínez también dice que «tanto para lo bueno como para lo malo» es un partido especial que «se viste de otra manera». «Te olvidas de lo clasificatorio y te centras en el partido porque te lo exige tu afición y todo está mucho más centrado en el partido».

Aún así, a pesar de que la clasificación diga lo contrario, lo que sí parece estar claro es que en el césped se verá mucha igualdad. Cano y Martínez se conocen bien, se han estudiado y son conscientes de los puntos débiles de su rival, aunque este jueves no se dieron ninguna pista de por dónde puede ir su planteamiento de partido. El entrenador del Don Benito destacó del Villanovense la solvencia que viene mostrando en las últimas jornadas y que es un equipo que sabe «cómo y cuándo tienen que hacer daño». Por su parte, Cano destacó del Don Benito que desde la llegada de Manolo Martínez «ha ido a más» y se está mostrando «un equipo muy sólido que compite muy bien». «Un aficionado ve la clasificación y piensa algo que no es, pero la realidad es que solo han perdido dos partidos fuera de casa y ante dos rivales que se puede perder como Melilla y Atlético B, en el resto ha sumado puntos», detalló. Sea como sea ambos apuran las horas previas a este encuentro para tenerlo todo listo en el derbi de las Vegas Altas.