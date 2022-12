Sonia Sánchez y Serafín Rodríguez, dos extremeños en el Mundial de boccia

Río de Janeiro, en Brasil, acoge entre este viernes 2 de diciembre y día 14 el Mundial de Boccia, que contará con la presencia de dos representantes extremeños, Sonia Sánchez y Serafín Rodríguez. Ambos cuentan sus sensaciones antes de esta importante cita.

Sonia Sánchez, de Valverde del Fresno al sueño de París

Con 46 años y residiendo en el centro Aspace de Cáceres, afronta su primera gran cita

Sonia Sánchez no lo ha tenido fácil. Sufre parálisis cerebral desde que nació, hace 46 años, en Valverde del Fresno. Su habla y su movilidad son limitadas, aunque con el tiempo ha terminado siendo bastante independiente. A partir de este viernes afrontará uno de sus grandes momentos de su vida representando a España en el Campeonato del Mundo de boccia en Brasil en la clase BC2. No será la única extremeña, ya que también acudirá Sebastián Rodríguez, del centro Aspaceba.

«Estoy muy contenta porque ha sido muy complicado llegar hasta aquí. Va a ser mi primer Mundial, pero no voy simplemente por ir. Voy a intentar traerme una medalla, ya que compito tanto a nivel individual como por equipos», cuenta en Aspace, en Cáceres, donde vive y entrena. No poco esto último desde que empezó a darle duro al deporte, tanto atletismo como boccia, que algo similar a la petanca pero diseñado para personas con capacidades diversas. Con la boccia empezó en 1999, pero últimamente se lo ha tomado más en serio, disputando torneos internacionales en Países Bajos, Italia y Portugal y preparándose en una concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés. Es un dato impactante que suele entrenar muchos días casi cuatro horas.

Llegó a estudiar Formación Profesional, pero es en el deporte donde vuelca toda su pasión. «Parece sencillo, pero hay que trabajar mucho para poder mejorar. Es importante la puntería, pero también la estrategia, ver por dónde puedes superar a sus rivales», afirma Sánchez, visiblemente ilusionada. Será la primera vez que cruce el Atlántico en su vida y lo hará para estar un total de doce días en Río de Janeiro.

Objetivo: los paralímpicos.

Por descontado, el viaje ha levantado gran expectación entre sus compañeros de Aspace: todos se quieren meter en su maleta y le han encargado que les traiga algún recuerdo. También sus padres, que viven aún en Valverde de Leganés, lo han tomado con enorme ilusión. «Al principio mi madre se preocupó y me decía que tuviese cuidado por ahí, pero luego ya lo ha aceptado», señala.

También mira al futuro. Sonia Sánchez ya ejerce hasta de entrenadora de los niños que van empezando en la boccia, «enseñándoles los trucos». Es una habitual de los Jedes, la competición de deporte especial con cuya creación Extremadura fue pionera en los años 80. Es un escenario que se le va a quedando pequeño. Y es que tras llegar al Mundial, su próximo objetivo va a ser meterse en los Juegos Paralímpicos de París, en 2024. «Me haría mucha ilusión», concluye.

Serafín Rodríguez, con mucha humildad y ambición en Río

A sus 45 años quiere ampliar su ya extenso palmarés con un gran éxito internacional

Serafín Rodríguez será el encargado de llevar el brazalete de la selección española que compite en el Campeonato del Mundo de Boccia que tendrá lugar en Río de Janeiro entre el 2 y el 14 de este mes de diciembre. En el horizonte tendrá un reto más en una dilatada trayectoria en esta disciplina en la que acumula ya nueve campeonatos de Extremadura consecutivos en los Jedes. Su máximo hito hasta el momento es un cuarto puesto a nivel continental logrado en Croacia en el año 2018. De forma más reciente, también ha terminado por debajo del ‘Top 10’ en los campeonatos celebrados en Eindhoven, Roma y en Oporto. Ahora, sus miras están puestas en Brasil, donde espera resarcirse de su última participación europea que terminó de forma agridulce para este deportista.

Aunque es cacereño de nacimiento, en muchos aspectos ya se considera un pacense de adopción, ya que lleva un buen puñado en el centro Aspace Badajoz. Aquí nunca se separa de él Félix López, entrenador y trabajador de este centro. «Las sensaciones son muy buenas de cara a este campeonato. Los entrenamientos han sido excelentes y ha podido ir mejorando algunas partes del juego que todavía tenía pendientes», comenta su preparador para esta prueba tan especial.

Si hace poco más de un año, cuando se encontraba en plena preparación para el europeo que iba a tener lugar en Sevilla, donde no le faltó nunca su maleta, (‘juego’, según el argot de la boccia), ni tampoco sus trece bolas, con las que estaba dispuesto a lograr una gran posición, para este nuevo reto en Río de Janeiro no se queda atrás. «Para Serafín y también para mí un reto precioso y exigente. Vamos a competir contra los mejores del mundo y sabemos que no será fácil, pero tenemos buenas vibraciones. Sabemos que podemos hacerlo muy bien este año», añade López.

Las ‘semis’, el gran objetivo

Después de una carrera deportiva tan laureada, el objetivo que tiene Serafín en Brasil, donde competirá tanto a nivel individual como también de forma colectiva, es seguir coleccionando galardones. Por ello, su entrenador huye de los conformismos y busca plantarse en la lucha por las medallas dentro de una ambiciosa meta para este torneo. «Nuestro objetivo es pasar de cuartos y llegar a semis por lo menos», asegura un Félix López que además tendrá una responsabilidad muy especial, ya que es el seleccionador nacional del equipo de manuales de la selección española de boccia.

Tras seis años de intenso trabajo que no se han visto frenados ni durante la época más dura de la pandemia Serafín quiere terminar este 2022 con la mayor de las alegrías: triunfando en esta cita en Río de Janeiro. «Él se lo merece todo. Ha peleado muy duro durante todo este tiempo», concluye Félix López.