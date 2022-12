El derbi de las Vegas Altas es mucho más que un derbi local

Un derbi entre Villanovense y Deportivo Don Benito nunca es un partido más. La sana rivalidad que viven uno y otro equipo, así como sus aficiones, hacen ver que este encuentro es siempre especial, sobre todo por la cercanía geográfica que une, y ahora más que nunca, a ambas ciudades.

Ambos se miden este domingo frente a frente en el Municipal Villanovense, ese que desde 2020 no ve ganar a su equipo en un derbi al Don Benito. Y es que la temporada pasada, cuando el Dépor no había logrado ni una sola victoria hasta entonces, se presentó en territorio serón para salir victorioso, al igual que el partido de vuelta. De esta forma, el Villanovense afronta este choque con la triple motivación de querer conseguir el triunfo porque eso le permitiría acceder, quien sabe, a posición de fase de ascenso, porque no gana al Don Benito desde hace más de año y medio y porque siempre es especial ganar al eterno rival.

Lo mismo piensan por territorio calabazón. Los de Manolo Martínez llegan eufóricos y con la moral por las nubes después de sumar su segunda victoria del curso el pasado fin de semana en casa ante el Atlético Paso. Un triunfo que ha llenado de optimismo a los rojiblancos, máxime en un choque que se presupone igualado y en el que cualquier cosa puede pasar, aunque no por manido el comentario deje de ser realidad.

Los serones, que vienen de empatar fuera de casa a cero ante la Gimnástica Segoviana, son octavos con 18 puntos, a uno del playoff. Además, llegan a la cita todavía con el recuerdo de la victoria sobre la bocina de hace dos semanas en casa con el gol de Sillero ante el Estepona. Precisamente Sillero, viejo conocido de la parroquia dombenitense, será titular a buen seguro en el Villanovense este domingo. Un once, el de Manolo Cano, que no variará demasiado en relación a las dos últimas jornadas. Tampoco variará mucho el de Manolo Martínez, en el que quizás pueda entrar Trinidad en lugar de Marcos Ruiz. Por lo demás, será prácticamente calcado al del domingo pasado ante el conjunto canario del Atlético Paso.

En el caso del Don Benito, es colista con nueve puntos y se sitúa a seis de la salvación directa, por lo que una victoria en el feudo villanovense les podría acercar, y mucho, a su objetivo de estar más cerca de posiciones de permanencia.