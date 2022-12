Cruel batacazo del Diocesano

Todas las derrotas duelen. Pero, sin duda, unas son más dolorosas que otras. De las especialmente crueles es la del Diocesano ante el Estepona (0-1). Y no porque supongan la sexta jornada seguida sin ganar de los colegiales, en el furgón de cola de la clasificación, sino porque llegó después de un clamoroso fallo de uno de los jugadores insignia del club, un futbolista, Miguel Cordero, que en muchas ocasiones ha ejercido de héroe de los colegiales.

Todo sucedió, además, cuando ya no había margen para la reacción. Era el minuto 93 cuando Sahuquillo cabeceó el balón hacia atrás. Muy bombeado, fácil para el portero. En teoría. Sin embargo, Miguel se ‘comió’ el bote del balón, que le pasó por encima y Rubén Valdera, que había acudido a presionar al guardameta, se encontró con la pelota en los pies y solo el vacío entre el y la red. Gol y mazazo tremendo para los colegiales, infinitamente mejores en la segunda parte, aunque incapaces de aprovechar la superioridad numérica (estaban con uno más desde el 43), incapaces de ver puerta, un mal que empieza a ser preocupante.

Nada. Eso es lo que pasó en la primera parte. Y si el resumen parece corto, demasiado escueto, se pude añadir que nada de nada. En los 10 primeros minutos, solo los porteros pisaron las áreas. Hasta la media hora no se llegó el primer disparo a puerta de los locales. Antes, el Estepona, había gozado de dos ‘ocasiones’, por llamarlas de alguna forma: un cabezazo alto de Álvaro y otro demasiado blando de Tahiru a las manos de Miguel.

El juego se desarrollaba en una pequeñísima parcela del centro del campo. Mucho choque, demasiado balón en el aire, muchísimos patadones. La posesión, ese aspecto del fútbol a veces tan sobrevalorado, muy repartida.

Cuando todos, futbolistas y aficionados, parecían dormitar en Pinilla, donde, hay que insistir, no pasaba nada, una absurda acción de Kike Pina en el minuto 43 cambió el signo del partido. El balón estaba lejos, muy lejos de su área, cuando arrolló a Armenta. Roja, quizás demasiado rigurosa, pero roja.

El Estepona jugó toda la segunda parte con uno menos y eso decantó la balanza claramente a favor de los cacereños, romos de cara a portería. Tras el descanso, el partido fue un monólogo de color rojillo. El Dioce, al que tanto le ha costado retener el balón en los pies en otros encuentros, lo consiguió al fin. Salvo alguna arrancada al contraataque, el juego se desarrolló en la parte del campo del club de la Costa del Sol, resguardado atrás, dando el empate por bueno y practicando ese otro fútbol que consiste en arañar segundos al reloj para que se juegue lo menos posible.

El Diocesano, conducido por un espléndido Chavalés, se esmeró en derribar el muro malagueño. Suya fue la primera ocasión en el 56, cuando tras un par de recortes en el área sacó un duro disparo que chocó con la defensa. Dos después, su presión al portero pudo acabar en alegría cuando el despeje de Razak se estrelló contra el del Torreorgaz, pero el meta volvió a atrapar el balón. También era protagonista Chavalés en su área, pues en el 61 sacó el balón bajo palos con Miguel ya superado y en el 80 interpuso su espalda entre la pierna de Lolo Guerrero y la portería para evitar el tanto visitante.

Los de Adolfo Senso y la grada reclamaron un penalti sobre Pliego en el 65. No lo vio así el árbitro, con una más que discreta actuación. Y tres después, de nuevo protagonismo para Chavalés, con un disparo que Razak detuvo con la cara.

El final se acercaba. El Dioce apretaba para volver a degustar la victoria. Miguel atajó un potentísimo disparo de Manuel Toledano. No quedaba casi nada, cuando la tragedia surgió. Un garrafal fallo y adiós a las esperanzas de poder sumar. H

Adolfo Senso: «Es jodido porque no hemos merecido perder»

«Todavía me cuesta encajar esto, estoy dándole vueltas a la cabeza, la situación de los diez últimos minutos ha sido complicada, cuesta asimilarlo». Adolfo Senso, entrenador del Diocesano, hablaba así solo unos minutos después de la dura derrota ante el Estepona (0-1). «Es jodido porque no hemos merecido perder. Si el Estepona nos hubiera dominado, nos hubiera sometido, pues se les felicita y ya está, pero no ha sido así», añadía el preparador, recordando que la derrota de semanas atrás ante el Leganés B (2-3). «Es el mismo gol, un mal cálculo en la salida».

«Hoy hemos hecho quizás uno de los mejores partidos porque atrás tampoco hemos sufrido, excepto una ocasión clara en el segundo tiempo», analizaba el preparador colegial. «El equipo ha estado bien colocado atrás, el centro del campo ha estado bien, pero nos falta gol, nos cuesta crear ocasiones», continuaba Senso, que reconocía que llevar tantas jornadas sin ganar «hace mella en la cabeza del jugador y esa responsabilidad nos está pasando factura».

En el lado positivo, el Diocesano consiguió tener más el balón que su rival. «Estamos intentando que el equipo tenga más el balón, juegue con más cabeza, pero los equipos contrarios se cierran atrás, son experimentados y nos cuesta llegar arriba. Sabíamos que esta situación la íbamos a tener todo el año. Somos un equipo para tratar de no descender, para pelear. Hay que agarrarnos al trabajo, a mejorar y otro día se verán las cosas de otra manera».