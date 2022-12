El Don Benito reina en el derbi

El derbi de las Vegas Altas entre el Villanovense y el Deportivo Don Benito no dejó indiferente a nadie. Tuvo emoción, ocasiones, alternativas y un gol, que a tenor de lo visto en el terreno de juego se quedó bien corto para lo que pudo haber pasado entre ambos equipos en el terreno de juego.

El Deportivo Don Benito, gracias a un solitario gol de Pablo Rodríguez en la primera parte tras un grotesco fallo del portero Álex Lázaro, bastó para que el Dépor se acabara llevando la victoria del municipal serón. La segunda victoria consecutiva tras la del Atlético Paso de hace poco más de una semana y la tercera seguida en los derbis ante el eterno rival. Locura total en la afición rojiblanca y decepción en la villanovense, que no se explicaba cómo su equipo, que tuvo ocasiones de todos los colores, no logró sumar ni un solo punto ante el cuadro calabazón.

Y eso que el partido arrancó con un Don Benito muy bien posicionado en la presión al rival y un Villanovense fallón en la salida de balón. De hecho, Pablo Rodríguez, nada más empezar, no aprovechó un error en la salida de balón del cuadro serón con un golpeo desde la frontal que no encontró portería.

Fue quizás ese susto lo que inquietó a un Villanovense que pareció salir más tenso de lo habitual al terreno de juego. De hecho, los de Manolo Cano no llegaron a merodear el área rival hasta el minuto 15, aunque sin ninguna ocasión clara. En esas, cuando el partido había entrado en una fase de cloroformo tras un prometedor arranque, llegó un fallo de Lázaro a la hora de controlar un balón y ante el que estuvo atento Fran Pérez para robar y poner en bandeja el gol a Pablo Rodríguez. Casi de la nada, el Dépor se ponía por delante. El Villanovense, que había quedado noqueado, buscó reaccionar con más corazón que cabeza hasta que las ideas empezaron a a asentarse sobre el terreno de juego, aunque bien pudo el Don Benito haber ampliado distancias con una contra casi perfecta a la que le faltaron unos centímetros. Pablo Rodríguez, tras un gran servicio de Fran Pérez, no llegó a empujar el balón en el borde del área pequeña por muy poco. Pero justo después la tuvo el Villanovense con una jugada individual de Ohemen que se marchó fuera en la que fue la más clara de los locales en laprimera parte.

La segunda mitad fue casi un monólogo del Villanovense en busca del empate y un Don Benito amarrado con uñas y dientes para aguantar el resultado o intentar ampliar distancias en alguna contra o balón parado. De hecho, así fue cómo nada más comenzar el segundo acto Lolo Pavón mandó fuera por poco un saque de esquina y cuyo cabezazo pasó lamiendo el palo. Susto y alivio en la parroquia serona.

A partir de entonces el Villanovense comenzó a meter al Don Benito en su propio área a base de llegadas y centros que no terminaban de concretar. Primero con un rebote que Guille Perero mandó fuera y luego con un penalti fallado por Sillero, que estrelló el balón en el larguero. La jugada del penalti, clamoroso, por cierto, vino de una acción clara del propio Sillero, derribado cuando se disponía a rematar en boca de gol. Pero a esas ocasiones les siguieron otra de Sillero con todo a placer en el segundo palo tras un córner, un mano a mano de Dan Ojog ante el salvador Sebas Gil y una acción suelta dentro del área de Runy casi al final con un golpeo que se marchó a las nubes cuando tenía todo para marcar. Muchas ocasiones y poco acierto del Villanovense, mientras el Dépor se defendía como buenamente podía. Eso sí, con una actuación sobresaliente de Lolo Pavón, el mejor de los rojiblancos en el eje de la zaga.

Al final, los de Manolo Martínez lograron aguantar el resultado para salir victoriosos y de paso abandonar el farolillo rojo de la clasificación con su segunda victoria seguida en dos semanas, mientras que el Villanovense se queda en zona media de la tabla a cuatro puntos del play off.

Cano dice que el resultado «no hace justicia»

El entrenador del Villanovense, Manolo Cano, se mostró disgustado en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Don Benito y señaló que el desenlace del partido «no hace justicia a lo visto sobre el terreno de juego», aunque matizó que en el fútbol lo importante «son los goles y no la justicia». Del mismo modo, apostilló que «si la liga terminara hoy estaríamos muy tristes, pero tenemos que encontrar el consuelo de que queda mucho por delante». Cano reconoció sentir «rabia y frustración» por no haber podido marcar ningún gol al conjunto calabazón porque su equipo «tenía mucha ilusión» en poder ganar el encuentro. Del mismo modo, puso en valor el hecho de que dentro de siete días volverán a tener otra oportunidad de lograr los tres puntos. «El fútbol te da revancha cada semana», finalizó.





Martínez:«Ya vemos la luz al final del túnel»

Manolo Martínez, entrenador del Deportivo Don Benito, se mostró muy satisfecho por la consecución de la victoria por parte de su equipo ante el Villanovense. «Hemos sabido sufrir y hemos sacado los tres puntos con un toque de épica», valoró ante los medios de comunicación tras el encuentro. Del mismo modo, reconoció que ganar al eterno rival «siempre es especial», y trasladó su felicidad por haberlo podido disfrutar con la afición rojiblanca. También confesó que su equipo «ya ve la luz al final del túnel, aunque seguimos en descenso y no nos podemos relajar». A eso añadió que «hasta que no estemos fuera del túnel no nos podremos relajar, y ni aún así». Martínez señaló también que el resultado ante el Villanovense «nos acerca mucho a la zona de la clasificación donde queremos estar».