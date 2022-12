La Segunda Federación se atraganta para el fútbol extremeño

Algunos expertos de fútbol modesto vaticinaban que el grupo de este año para los equipos extremeños iba a ser todavía más asequible que el del pasado campeonato. No sabemos aún el resultado final, pero cerca ya del ecuador de la liga, la realidad es bien distinta. Sólo el Cacereño aguanta a duras penas en puestos privilegiados de playoff, mientras el resto de equipos extremeños ya miran de mitad hacia abajo de la tabla. Algunos, como el Diocesano, no levantan cabeza y llevan nueve partidos sin lograr el triunfo.

El Cacereño aguanta quinto, pero no tiene excesivos motivos para estar contento. Perdió una excelente oportunidad de haber dejado a la Gimnástica Segoviana atrás y, lo más preocupante, jugó a la ruleta rusa en el estadio Príncipe Felipe, un fortín que Cobos utiliza para asegurar puntos y no dejar nada al azar.

Concedió en exceso el Cacereño en defensa y pudo ganar cualquiera. La nota positiva la puso Iván Fernández, que volvió a marcar y es el máximo artillero cacereño con cuatro dianas. La peor, el mal estado del Príncipe Felipe a escasos 15 días para recibir a un Primera en Copa.

Para ver al siguiente extremeño hay que irse justo a la mitad de la tabla, donde noveno es ahora el Coria, único que dio una alegría esta semana al ganar 0-2 en Canarias al Atlético Paso. Rompe así una dinámica de seis partidos sin ganar el conjunto de Alberto Urquía. Volvió a marcar Santi Luque y volvió a mojar Adriá Mercadal, que está siendo decisivo en las últimas semanas para su equipo.

También en mitad de tabla se sitúa el Villanovense, que salió tocado de su gran derbi de las Vegas Altas con el triunfo de un Don Benito entregado en fe y alma a este partido. Pablo Rodríguez se convirtió en protagonista al aprovechar un infantil error de Lázaro, un portero que había salvado durante muchas jornadas al Villanovense, pero que esta vez se equivocó. Si de porteros hablamos, mención especial para el recital de paradas de Sebas Gil, especialmente un par de mano a mano que aseguró los tres puntos para el Don Benito.

Deja de ser colista el Don Benito y cede el testigo al Diocesano, al que tampoco le gustaría hablar esta semana de porteros después de ver el monumental error de Miguel para el gol del Estepona en el descuento. Impropia medición de tiempos de un cancerbero que, al igual que Lázaro, estaba siendo de lo mejor de su equipo esta temporada.

El Diocesano no levanta cabeza. Y no sólo por su portero, sino porque arriba no termina de ser efectivo. La espiral es peligrosa y los puestos de salvación están ya a cinco puntos de distancia.

Precisamente, esa salvación la marca ahora el Montijo, que perdió su buena racha de tres partidos ganando. Sucumbió en el Álvarez Claros ante el líder Melilla, aunque por momentos el cuadro de Marrero mereció más en el estadio Álvarez Claros. Estuvo muy fallón en la definición final, pero generó ocasiones y evidenció que está en buen momento, pese a la derrota.

La liga avanza y el domingo próximo nos trae de regalo dos derbis: Don Benito-Cacereño y Coria-Villanovense.