El Mérida quiere resarcirse en Fuenlabrada del último tropiezo

Sin tiempo para lamerse las heridas por la derrota ante el Majadahonda, el Mérida se enfrenta este martes (12.00 horas) al Fuenlabrada en el Estadio Fernando Torres. Ambos equipos están en mitad de la tabla con 18 puntos. Sin embargo, el proyecto del cuadro madrileño estaba confeccionado para pelear por los puestos nobles de la tabla, mientras que la intención extremeña es alejarse de la zona peligrosa. Así que, los de Juanma Barrero saben que van a tener enfrente a un rival difícil, que en su casa ha ganado cinco de los siete encuentros disputados, aunque lo cierto es que hace 15 días sufrió una derrota contundente por 0-3 frente al Deportivo de la Coruña.

En la previa del choque, Barrero todavía se acordaba del mal encuentro de los suyos el sábado: “tuvimos mucha gente por debajo de su nivel y caímos en el error de querer salir de un mal partido con acciones cada vez más difíciles y con más errores. Pero tampoco hay que darle muchas vueltas porque no hay tiempo para corregir entrenando, sí en pizarra. Lo importante es recuperar físicamente, porque mañana volvemos a competir en un partido completamente diferente”. Barrero describía a su rival como un equipo «que utiliza muy bien el juego directo con gente muy alta y con potencial físico. Buscan bien las bandas y los centros, con rematadores como Álex Alegría y Campos. Tiene mucho potencial en el juego aéreo y segundas jugadas».

Para el partido recupera a Artiles, tras superar sus molestias en el tendón rotuliano, y a Nacho González, tras sanción. Este último apunta a la titularidad por Erik Ruiz en el eje de la zaga y, presumiblemente, podría ser la única modificación sobre al último once. Los otros cambios podrían llegar en la banda izquierda, donde, ante la ausencia de Copete, parece que el elegido está siendo Sandoval, aunque también podrían aparecer Akito o Viñuela.

La otra modificación podría estar en el segundo punta con la vuelta de Lolo Plá por Busi. «No nos da para rotar mucho. Intentaremos hacer el once más competitivo, mirando también gente que esté con excesivo cansancio a ver cómo recuperan», dice Barrero. También apostillaba el míster que hay que «intentar hacer un equipo no solo para competir al principio y caernos al final, si no que la gente de después también sume».

Por su parte, Mere Hermoso, técnico local, destacaba que el Mérida »es un equipo que está compitiendo muy bien fuera a pesar de ser un recién ascendido». H