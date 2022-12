La Penya castiga al Al-Qázeres

Se truncó la línea positiva que traía Alter Enersun Al Qazeres en esta jornada de Puente de la Constitución. En un escenario hermoso y cargado de significación para el deporte de la canasta como es el Palau Olímpic de Badalona, el que vio al único y genuino Dream Team, las extremeñas dieron la cara pero no pudieron con un Joventut de Badalona que camina lanzado (84-65). Las verdinegras suman su séptima victoria seguida y se acreditan como favoritas mientras el cuadro cacereño, a pesar del nuevo recital de una MVP como Celia García (18 puntos), pagó también la cortedad de su rotación cosechando una derrota clara. Eso sí, el equipo de Jesús Sánchez dio siempre la cara y en el tramo final del tercer acto estaba solo siete abajo, 58-51.

Y es que el poderío de la Penya desde el lanzamiento exterior, con hasta diez triples, rompió el encuentro demasiado pronto. Los cinco triples de una imparable Dominique Toussaint marcaron la pauta para las catalanas, donde el recital en las pinturas de Alexus Johnson, 23 puntos y diez rebotes, complementó la superioridad apuntalada en el último cuarto de Lara Mestres, que acabó de ensanchar las diferencias.

Y es que a pesar de un primer acierto de Kate Andersen, pronto el Joventut alcanzaba las primeras diferencias claras con un 8-2. Gran defensa de las verdinegras, cerrando bien el rebote y anulando también a una Sara Zaragoza que no tuvo su jornada más cómoda pugnando con las poderosas pívots badalonesas.

Toussaint en el ecuador del cuarto ya daba diez de margen a las catalanas con un 12-2 y un serio colapso del ataque cacereño, donde los sistemas no funcionaban. A pesar de que Celia García ya sacaba a pasear su talento con un triple y Crystal Primm también al fin aparecía, el bloque verdinegro se movía con diferencias por encima de los diez puntos gracias a un juego muy bien elaborado, con buenas transiciones y moviendo el esférico para hallar buenas posiciones de tiro con paciencia y con la calidad que está mostrando en esta fase de temporada la Penya, victoria tras victoria. Johnson también funcionaba desde el triple, menudo partidazo, y Orois a tres segundos del final daba la máxima de doce a las locales, 22-10.

Trató de reaccionar un Al-Qázeres que movió banquillo y esquemas en un segundo parcial donde el juego de ataque extremeño fue bastante más fluido y mucho más eficaz. Por desgracia, no se recortaban los márgenes porque en el otro lado de la cancha el ataque badalonés era todavía más eficiente. De salida, dos triples seguidos de Toussaint ponían el encuentro en un 28-10 descorazonador, pero poco a poco las cacereñas también despertaron.

Distancias entre los 15 y los 20 puntos hasta una máxima de 39-17 y otra en 42-19 gracias a sendos triples de Johnson. Parecía que se rompía el encuentro ya de manera definitiva, pero tres canastas seguidas de Gedna Capel, puro coraje no exento de calidad, ubicaban un 42-25. Al final, 15 abajo en el descanso.

El tercer acto vio a un Al Qazeres peleón, que no permitía que el Joventut se escapara definitivamente. Aunque Toussaint seguía masacrando el aro visitante con sus bombas letales e inteligentes desde fuera, Primm y Andersen mantenían la cuestión en batalla con un triple de Lucía Fontela y un canastón de Capel para poner solo a diez al equipo (51-41). Barrera psicológica pero ahí la Penya no quiso despistes. Se estiraban las locales pero de nuevo la tripleta Primm-Andersen y triplazo de Fontela metía miedo al Olímpic (58-51). Se podía soñar con el milagro, pero un parcial de 6-0 hasta el final del periodo ubicó un 64-51.

En el último acto, Al-Qázeres mantuvo el tipo y podía soñar con pelear el partido hasta que a siete minutos del final, dos tiros libres de Primm ponían un 69-57.

Era complicado aunque no imposible, pero ahí surgió la figura de Lara Mestres y el cuadro catalán se escapó ya de manera definitiva. Seis puntos seguidos de la badalonesa y una canasta, cómo no, de Johnson, ubicaban un 77-59 a falta de cinco minutos. No hubo opción para el sueño cacereño de remontar y la victoria es clara para el casillero badalonés.