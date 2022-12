Alerta naranja en el Cáceres

Quinta derrota en otros tantos encuentros como local y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad que continúa profundamente incómodo esta temporada. El 67-78 ante el Zunder Palencia de este miércoles dejó pese a todo alguna sensación positiva, pero mirar la clasificación sigue empujando al miedo. Y espera en muy escaso tiempo la visita a otro de los grandes de la LEB Oro, el San Pablo Burgos (sábado, 20.00 horas).

Los verdinegros, con un balance de 3 victorias (todas a domicilio) y 7 derrotas están todavía fuera de la zona de descenso. Un triunfo menos contabilizan Bueno Arenas Albacete y Alimerka Oviedo, cerrando la tabla un Juaristi ISB que solo ha ganado un partido. Precisamente el choque ante los vascos, que será el 16 de diciembre en el Multiusos, va cogiendo visos de ser muy determinante. Parece difícil sumar en Burgos y el calendario posterior hasta terminar 2022 incluye otro viaje complicado a Lleida (día 20) y el pulso en casa frente al Movistar Estudiantes (27).

En el equipo escogen agarrarse a la esperanza que supuso «haber sido capaces de competir contra Palencia casi los 40 minutos de partido», en palabras de su entrenador, Roberto Blanco, que lamentó que «por pequeños detalles no hayamos podido ofrecer una victoria a nuestra afición y eso obviamente nos duele mucho».

Los árbitros

Blanco disparó más bien contra los árbitros tras «llevar un rato intentando bajar las pulsaciones porque no es bueno hablar así». Lo acabaría haciendo, tras un preámbulo en el que aclaró que «nunca» hace declaraciones contra los colegiados, que su trato con ellos «siempre es educado» y que «tienen una labor muy complicada». Cuando fue al grano señaló a dos acciones consecutivas «definitivas» a falta de cuatro minutos con el marcador 63-66: un posible ‘2+1’ de Carlos Toledo en el que se terminó señalando falta en ataque de Vaidas Cepukaitis y un triple de Devin Schmidt «tras pegarle el balón en el pie».

«He intentado hablar con los árbitros al acabar y simplemente les he dicho que habían sido determinantes y lo que he recibido es un ‘ten cuidado con lo que dices no vaya a ser que…’. Bueno. Son tres buenos tipos que han venido a pitar y que en algo se han equivocado, igual que nosotros, pero es muy difícil remar, remar y remar y que puntualmente te sientas perjudicado. Supongo que alguien me mandará el vídeo cuando vean que me he equivocado, pero al revés nunca pasa», añadió el técnico placentino. Según su visión, después de las dos acciones reseñadas «nos hemos roto. Nos han venido fantasmas y nos hemos equivocado. No hemos bajado los brazos, pero estábamos ya heridos de muerte».

La idea es consolidar la buena primera parte, en la que observó que el Cáceres estuvo «al nivel de exigencia y competitividad que debe tenerse en la LEB Oro, jugando de tú a tú al líder, muy dinámicos. En tres días tenemos otro partido y hay que seguir esta línea, seguir sumando minutos de calidad para poder competir contra grandísimos equipos y presupuestos como Palencia».