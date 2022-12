Manuel Barrios 'Peri': de intento de futbolista a referente en el voleibol

Manuel Barrios Sayago, más conocido deportivamente entre compañeros y amigos como ‘Peri’, era un joven natural de Fuente del Maestre de esos que sueñan llegar lejos en el fútbol. Como tantos otros. Un antiguo entrenador suyo del Gran Maestre, Joaquín, obligaba a los jóvenes que se apuntaban al equipo de fútbol a inscribirse también en el voleibol para que la localidad tuviera un equipo de voley. Muchos lo vieron como un hobbie. Pero a Peri, aquello lo encandiló.

Pasó de defender porterías a ser líder en una red de voleibol. Estuvo en las categorías inferiores del Cáceres y, en categorías inferiores, fue auténtico referente del voleibol regional, llegando a ser internacional con España y lograr un subcampeonato mundial sub-20 en Argentina. En la pista, opuesto. Fuera de ella, un líder. Pasó nueve años en Miajadas donde se convirtió en una leyenda del voleibol miajadeño. Su despedida, por todo lo alto y con camiseta enmarcada, lo dijo todo. Y desde hace dos años, defiende la camiseta del Voleibol Almendralejo, con el que ha logrado el ascenso a Superliga 2, una categoría donde ya lleva casi diez temporadas.

Sacrificado

«Ya estaba centrado en el trabajo y lo iba dejar tras irme de Miajadas. Luis Díaz, el presidente, y Jorge Parra me convencieron. Les conocía del voleibol y de jugar los veranos por aquí. La verdad es que me alegro». No dejó las canchas y ahora es capitán de un Voleibol Almendralejo que busca el pase para la Copa Príncipe.

Cambiar el fútbol por el voleibol fue una decisión de jóvenes, pero que encubría mucho sacrificio. «Esto es un deporte minoritario del que no puedes vivir. Ahora ya trato de disfrutar, sabiendo que el trabajo es lo primero». A sus 28 años, es empresario de Ganados Barrios, una explotación ganadera con terneros y vacas. Quienes le conocen lo definen como «un trabajador incombustible, pero que siempre tiene una sonrisa en cualquier momento». No es de extrañar que Almendralejo le diera pronto el brazalete. Su carisma le permite ser un líder natural que, además, genera puntos y juego rentable para su equipo. «Estamos haciendo un gran año. Hay un buen vestuario, buenos jugadores y estamos a un gran nivel. Podemos hacer cosas».

Este sábado, a las 19.30 horas, Almendralejo juega en la pista del líder Servigroup Benidorm. Un triunfo le daría medio billete a la Copa Príncipe antes del último partido. Un reto más para la carrera de un líder natural.