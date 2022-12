«El Miralvalle hace fácil estar fuera de casa»

Amy Griffin (11-7-1996. Atlanta, Estados Unidos) está como loca por volver a saltar a la pista, como el resto de sus compañeras del Hierros Díaz Miralvalle Extremadura. La inactividad de tres semanas por las circunstancias de la Liga Femenina 2 terminará este sábado con el partido en casa contra el Mariscos Antón Cortegada. Como es habitual, la ala-pívot norteamericana se perfila como clave para intentar la victoria. Promedia 18,2 puntos y 5,9 rebotes por partido en 30 minutos en pista.

¿Cómo la han acogido el Miralvalle y Plasencia?

Me encanta el club. Es como una gran familia y hace que sea más fácil estar lejos de casa. La ciudad es preciosa. Todavía no he tenido la oportunidad de pasear por toda la ciudad, pero estoy deseando recorrerla más a fondo después de las vacaciones de Navidad.

¿Esperaba tener unos números tan buenos?

Más o menos. Antes de venir a Plasencia yo y ‘Rula’ [Pérez, el entrenador] hablábamos de que este año tendría una gran temporada y sería una de las máximas anotadoras de la liga.

¿Qué cree que es lo mejor de su juego?

Diría que lo mejor es ser capaz de tirar de tres puntos y ser capaz de botar y atacar desde fuera, porque la mayoría de los pívots de la liga no son capaces de hacer eso. Así que es difícil para algunas jugadoras defenderme.

¿Qué espera del equipo? ¿El ascenso a la Liga Challenge?

Espero que lleguemos a los playoffs y que lo ganemos todo. Tenemos un equipo realmente bueno y siento que nuestros entrenadores nos prepararán para estar listas para competir contra cualquier equipo con el que nos tengamos que enfrentar. Con suerte tendremos oportunidad de jugar fase de ascenso.

¿Cómo es su relación con el entrenador?

‘Rula’ es mi hombre. Es probablemente uno de los mejores entrenadores que he tenido en el extranjero. Si necesito ayuda con algo dentro o fuera de la cancha siempre está ahí. Le aprecio mucho. Espera mucho de todas las jugadoras y sabe como apretarnos cada día. Se nota que le gusta el baloncesto tanto como a mí, porque él y los demás entrenadores se quedan toda la noche viendo los entrenamientos y los vídeos de los partidos para ver cómo podemos mejorar al día siguiente.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de Extremadura en comparación con Galicia, donde jugó la pasada temporada con el Maristas Coruña?

Aquí no hace tanto frío ni llueve como en Galicia. Me encanta la afición de aquí y la energía que aportan a los partidos porque nos ayudan a luchar en algunos partidos difíciles y a salir con la victoria al final.