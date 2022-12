El Arroyo, a por un triunfo que le lleve a la Copa de la Princesa

El Extremadura Arroyo afrontará este sábado, a partir de las 18.00 horas, en el Pabellón Municipal arroyano, el partido correspondiente a la décima jornada del Grupo A de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al CV Almendralejo Extremadura, en un derbi regional en el que en caso de obtener la victoria, certificaría la clasificación para la Copa Princesa, a falta de la disputa de la última jornada de la primera vuelta. El cuadro cacereño busca su décimo triunfo en otros tantos partidos en lo que está siendo una espectacular trayectoria.

En este sentido, la entrenadora del equipo arroyano, Flavia Lima, ha manifestado que se trata de un partido «que nos acerca a nuestro objetivo copero y esperamos al final no defraudar a nuestro público», y ha añadido también que el derbi «es de esos partidos que nos gusta jugar a todos, independientemente del puesto que ocupemos en la tabla clasificatoria (primero y penúltimo)».

Lima ha subrayado que el conjunto pacense «no está viendo recompensado su trabajo en los resultados, pero sin duda conforma un equipo muy organizado en bloqueo y defensa, muy luchador y que no se rinde fácilmente». Así, ha destacado la aportación en el cuadro almendralejense de Ana Palacios y Elena Durán en la faceta anotadora, y la dirección de juego de Azahara Rama.

A POR TODAS

«Ojalá veamos un pabellón lleno este sábado que nos arrope y nos apoye en una jornada que nos puede brindar con la clasificación para la Copa Princesa», ha concluido Flavia Lima, indudablemente feliz con la trayectoria de su equipo en esta competición.

Es Arroyo claro favorito en el derbi de Superliga 2, pero Voleibol Almendralejo quiere ponérselo difícil en su pista. Las chicas de Isa Pilar Torres tienen la misión este sábado en Arroyo de la Luz de mejorar su juego e imagen de cara a los próximos partidos para autoconvencerse de que la permanencia en esta exigente categoría es algo posible.

La última derrota en casa ante Madrid hizo daño por ser un rival directo. Arroyo no es un rival de su pelea por la permanencia, pero a favor de las de Almendralejo juega el hecho de conocer muy bien al equipo vecino, no tener presión en el derbi e incomodarles para buscar la sorpresa.

No se descarta, desde luego, un éxito de las chicas de Tierra de Barros, a las que su juego no está haciendo justicia en su clasificación, como ha subrayado la entrenadora de su rival de este sábado. Por ello, las almendralejenses no descartan salir victoriosas en un encuentro que puede ser una fiesta entre dos equipos que están dándolo todo n lo que va de competición hasta el momento.