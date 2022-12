Nando Copete (Mérida) tendrá que pasar por el quirófano

En la rueda de prensa del entrenador del Mérida, Juanma Barrero, previa al clásico del fútbol extremeño que enfrenta a su equipo contra el Badajoz, se habló, principalmente, de que llega un encuentro diferente al resto por la rivalidad existente entre ambos conjuntos, sin embargo, la noticia que emborrona el ambiente en la parroquia local es la confirmación de que Nando Copete tiene que pasar por el quirófano para ser sometido a una artroscopia que “le limpie el menisco”, lo que supone que hasta el mes de febrero, aproximadamente, no volverá a competir el delantero romano. Cabe recordar que el futbolista lleva tres jornadas sin jugar, la primera por sanción, en esa semana se lesionó por un accidente doméstico, y la próxima semana pasará por el quirófano. Con esta ausencia “perdemos muchas cosas, pero también es una oportunidad para otro que debe aprovechar”.

Por contra, quien está ya en su recta final es Javi Montoya, a quien el propio Barrero ya lo definía como “duda” de cara al choque de este domingo. “Tomarán una decisión tras el último entrenamiento”.

Analizando el encuentro, Barrero, entendía que “la tabla clasificatoria en estos partidos es una anécdota igual que si vienes jugando bien o mal, no es determinante”. Tan importante es el choque que “noto que todo el mundo quiere jugar y está con muchas ganas. Hay que saber gestionar que esas ganas no sean en exceso. Hay que ser intenso y tener mucha personalidad con el balón”. Más allá de cuestiones tácticas, “los dos equipos van a correr por encima de sus posibilidades, seguro, pero hay que gestionarlo y que no se traduzca en intranquilidad y en imprecisiones”.

A nivel personal, estos derbis “los he vivido desde dentro jugando, que es de donde mejor se ve, en el banquillo ya no depende tanto de ti, así que imagino que nervios y tensión antes, esperemos estar tranquilos durante el partido”.

En esta ocasión, se da la circunstancia de que hay más emeritenses de lo habitual tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico, por lo que son conocedores desde la cuna de lo que supone un partido de estas características para la ciudad, sin embargo, en este sentido, Barrero reconocía que “inculcar queda muy bonito, pero qué inculcas, si ellos ya lo están viendo por la calle, porque la gente se lo está diciendo. El que es del Betis habrá vivido mil derbis Betis-Sevilla, pues esto es lo mismo”.

Por otro lado, la plantilla y el cuerpo técnico al completo junto con el director deportivo, David Rocha, y el director general, Nacho Ramos, han realizado la tradicional ofrenda floral a la patrona de la ciudad, la Mártir Santa Eulalia, con motivo de su festividad, que se celebra el 10 de diciembre.