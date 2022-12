Coria-Villanovense: duelo de aspirantes a la parte alta de la clasificación

Si por algo se ha caracterizado hasta el momento la Segunda Federación es por la igualdad que impera en la clasificación. Buena prueba de ello pueden dar Coria y Villanovense, ambos, con 18 puntos en su casillero, se miden este domingo en La Isla (17.00 hora) con el único objetivo de lograr los tres puntos que les permitan coger impulso para acercarse a la parte alta de la clasificación, cuyos puestos que dan derecho a jugar fase de ascenso se encuentran a cuatro puntos.

Se ve la claridad después del túnel en el que se estaba metiendo el Coria con un total de 6 partidos consecutivos sin conocer la victoria, a las séptima se rompió esa mala racha con una victoria por 0-2 ante un rival directo como es el Atlético Paso.

Olvidados esos tres puntos, los celestes se centran en el partido de esta jornada ante el Villanovense para refrendar la victoria en tierras canarias, para ello tendrán la oportunidad en La Isla donde no ganan desde la primera jornada de liga donde batieron al Guadalajara. El entrenador Alberto Urquía tendrá problemas a la hora de realizar la convocatoria debido a la plaga de lesiones que está asolando al equipo celeste en este primer tercio de campeonato. Para el partido de esta jornada, a las ya sabidas de Iván Simón y Nané hay que sumar las de Isma Cerro y Traver, además de Joserra que sigue entre algodones. Así y todo el entrenador cauriense está satisfecho del rendimiento de sus jugadores en la jornada pasada y quiere seguir con esa dinámica para este partido. Encuentro, según palabras de Urquía, que se presenta muy complicado, catalogando al equipo serón como un bloque muy ordenado y que concede pocas ocasiones de gol, proseguía el técnico vaticinando un partido muy táctico y con resultado corto, que se podría decidir por pequeños detalles como puede ser el balón parado.

El Villanovense

En el lado serón el partido adquiere tintes de máxima importancia debido al tropiezo del pasado fin de semana ante el eterno rival, el Don Benito. Los de Manolo Cano, conscientes de lo que puede suponer a nivel anímico, creen que la mejor manera de desquitarse de esa derrota es logrando un triunfo en el siempre difícil feudo cauriense. Por eso el técnico cordobés espera un partido de máxima igualdad y con pocos goles, mientras que en el once titular no habrá muchos cambios respecto al once de la pasada semana ante el Don Benito, por lo que Dan Ojog y Escudero repetirán en el eje de la zaga.