El Cacereño reacciona a tiempo ante el Don Benito

Del cielo al infierno y viceversa. Una segunda parte de locura define la victoria del Cacereño en el derbi ante el Don Benito en un encuentro que los de Julio Cobos ganaron por 2-3 después de una remontada vertiginosa en menos de un cuarto de hora y ante un Dépor que hizo aguas cuando más de cara se le puso el partido. El resultado, eso sí, hizo justicia a un Cacereño que llegó con más peligro, generó más y no bajó los brazos cuando peor parecían irle las cosas.

Y eso que la primera mitad estuvo marcada por la igualdad más absoluta entre los dos equipos, y eso que fue el Cacereño el que logró encadenar varias llegadas de peligro sobre el área de Sebas Gil. Primero avisaron los de Julio Cobos con una llegada de Carmelo Merenciano, que finalizó una jugada con un golpeo tímido desde la frontal y que no cogió puerta. Pero unos instantes después una desconexión defensiva del Dépor casi la aprovecha el Cacereño para hacer el primero. Samu Manchón sirvió un gran balón dentro del área para dejar solo a Pedro ante Sebas Gil, pero la definición del ‘17’ del decano la desbarató el portero de La Zarza con una manopla salvadora.

Esas dos llegadas hacían presagiar que quizás el primer gol de los visitantes estaba por llegar, pero el Don Benito logró hacer crecer su figura sobre el terreno de juego con el paso de los minutos. De hecho, a la media hora de partido Manu Moráis protagonizó una ocasión clamorosa de gol cuando remató fuera por poco un gran servicio desde el costado de Álex Herrera. Moráis, con la puerta vacía, no logró a conectar bien con el centro ante la presión de Gomís dentro del área. Pero justo después llegó la respuesta del Cacereño, que parecía convencido de indicarle al Don Benito que eso de crecerse sobre el terreno de juego mejor que no. Karim, tras un gran centro desde la izquierda, remató de cabeza fuera por muy poco. Julio Cobos, desesperado por la falta de acierto de los suyos, seguía pidiendo más a su equipo ante la portería de Sebas Gil. Sin embargo, la llegada del Cacereño también hizo que el Don Benito no quisiera asumir más riesgos de lo necesario para llegar al descanso con empate en el marcador. Aún así la última de la primera parte la tuvo el Cacereño con un centro envenenado de Karim desde la derecha ante el que tuvo que emplearse a fondo Sebas para despejar el peligro.

Locura total

Pero en el inicio de la segunda mitad todo saltó por los aires en forma de goles y locura absoluta. Primero con dos goles consecutivos del Don Benito, que casi sin tiempo para que los aficionados volvieran a sus asientos hizo el primero. Rafa Ortiz, tras aprovechar un balón llovido y la falta de contundencia del portero visitante, aprovechó para adelantar a los suyos. El Cacereño, noqueado, no solo no reaccionó sino que vio cómo los rojiblancos, tras una contra perfecta, ampliaban distancias apenas cinco minutos después. Manu Moráis picó al espacio para encontrar el hueco y sirvió un centro raso en bandeja para que Fran Pérez ampliara distancias.

Con el 2-0 para los rojiblancos parecía que el Cacereño iba a tener que sudar de lo lindo para volver a meterse en el partido, pero fue justo lo contrario. Con una facilidad pasmosa, apenas dos minutos después, Samu Manchón aprovechaba un centro raso dentro del área para acortar distancias y meter el miedo en el cuerpo al Don Benito. Un Dépor que cayó presa del miedo a perder la renta lograda de dos goles y que empezó a dar síntomas de nerviosismo impropio de un equipo que ha de luchar por la salvación. En esas, sendos penaltis tan claros como fatídicos para los de Manolo Martínez ayudaron a que el Cacereño le diera la vuelta al marcador. El primero lo transformó Solano y el segundo fue obra de Karim. De ahí al final el Cacereño perdonó la sentencia y el Don Benito buscó el empate sin mucho acierto. Solo al final un centro de Carlos López se paseó por el área sin que Lolo Pavón llegara a conectar con el balón. El Cacereño, tras esta victoria, recupera el cuarto puesto de la clasificación, mientras que el Dépor sigue penúltimo.