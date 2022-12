Susto de Adolfo Senso y derrota del Diocesano en Segovia

1-Gimnástica Segoviana: Carmona; Borao, Javi Marcos, David López, Rubén Yubero (Arévalo 65’), Manu (Ivo 65’), De la Mata, Javi Borrego (Hugo Díaz 76’), Llorente (Arribas 76’), Acuña (De Frutos 82’), Gómez.

0-Diocesano: Miguel Cordero; Rubén Valle, Sahuquillo, Armenta (Manu 46’), Varona, Dani Sales, Assan, Pliego, Javi González, Chavalés (Jonatan Viera 84’), Pablo Guerrero (Rayco 64’).

Gol: 1-0 (60’): Gómez.

Árbitro: Ruiz Rabanal (comité vasco). Amarilla a los locales Javi Marcos, Acuña, David López y Arévalo.

Incidencias: La Albuera. Unos 1.000 espectadores. No pudo dirigir el partido en el banquillo el entrenador del Diocesano, Adolfo Senso, que se sintió indispuesto en la comida anterior al choque al sufrir un desvanecimiento y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Las pruebas no arrojaron nada negativo, pero no pudo estar en el encuentro. Senso regresó con la expedición del Diocesano a la capital cacereña.