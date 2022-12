El semáforo sigue en verde

Decíamos semanas atrás que el grupo V se estaba atragantando para el fútbol extremeño en esta exigente Segunda Federación. Y el semáforo sigue igual. En verde para el Cacereño, que mantiene una cierta regularidad y equilibrio en competición que la hace ser un serio candidato a repetir fase de ascenso y, por qué no, pelear por el ascenso directo hasta el final. Y en luz roja para los que visten de rojo. Diocesano y Don Benito no levantan cabeza. Y el Montijo, cuando la levanta más de la cuenta, se la tuercen. En medio, un Coria que reacciona en su particular tobogán y un Villanovense desconocido al de otros años que, una vez más, tira del comodín del entrenador.

Vive en la paz y constancia el Cacereño de Julio Cobos, tirando más de grupo que de individualidades. Por primera vez supo remontar este año un partido y lo hizo a lo grande en el derbi ante el Don Benito. De todos los nombres, uno destacó por encima del resto: Samuel Manchón. El almendralejense es un jugador silencioso que lee el fútbol de modo celestial. No es amigo de focos, pero sí del balón y el desequilibrio. Marcó, lleva cuatro goles, iguala al pichichi con Iván y Solano, pero lo mejor es que da al Cacereño un toque diferencial con la pelota en los pies. Mantiene el tipo el Cacereño a la espera de otro derbi ante el Coria. En el lado opuesto, un Don Benito que dejó escapar los puntos del Vicente Sanz. Una vez más. Una victoria y seis derrotas en casa. Es un cementerio el graderío tras cada partido. Es cierto que es un equipo que nunca se rinde, pero el fútbol no le llega. O al menos, eso evidencia. El otro derbi fue para el Coria en ese tobogán de sensaciones en el que anda subido esta temporada junto al Villanovense. Salió cara para los celestes y cruz para los serones. Segundo gol de Asiel Mateo esta temporada y de nuevo que viene acompañado de puntos. El Villanovense, en cambio, suma tres partidos sin ganar. Hizo mucho daño caer en casa en el derbi ante el Don Benito. Y la puntilla para el entrenador fue perder otro derbi de manera consecutiva. Quizá, Manolo Cano no tenga la culpa de que a su equipo le cueste una verdadera barbaridad ver portería con asiduidad. Fue increíble todo lo que volvió a fallar el Villanovense en La Isla de Coria. Pero ya saben ustedes que en el fútbol la cuerda se rompe siempre por el mismo lugar. A dos puntos del descenso se sitúa. No toca el descenso, pero lo roza, el Montijo, que cayó contra todo pronóstico en casa ante el Atlético Paso. Penalizo por su propio campo, que ni drena en el césped ni tapa la lluvia en la grada. Clama el cielo que el municipal de Montijo no tenga una mísera visera para resguardarse del agua en pleno 2022. Tremendo. Y qué decir del Diocesano. Incapaz de ganar un partido en los últimos 8 encuentros. En cualquier otra circunstancia, peligraría el puesto del entrenador. Pero aquí está Adolfo Senso, uno de la casa y de los que barren la puerta. Por cierto, recuperación y fuerza tras su susto en Segovia. Urgen los puntos.