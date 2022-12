Manuel Ordiales, adiós como entrenador

A Manuel Ordiales Nieto (Higuera la Real, 10 de noviembre de 1954) ya no le apasiona tanto el atletismo como cuando lo practicaba o hasta cuando ha dirigido directamente la preparación y el día a día de los deportistas. «Mi edad y la lesión que tuve hace cinco años y de la que me operaron, me impide estar en la pista ayudando como yo quisiera, pese a que lo haya intentado, pero ha sido imposible», comenta este histórico del deporte extremeño, forjador de campeones de primer nivel nacional como Javier Alves o Manoli Domínguez y creador de tres clubs: la sección de atletismo del Cacereño, la Escuela de Valencia de Alcántara y Arte Físico.

En su decisión de dejar la primera línea, que anuncia en este diario, se produce también porque asume haber sufrido un desgaste importante con la gestión de los anteriores rectores de la federación, a los que él mismo ha acusado de corrupción. «Esto me da muchísima pena», proclama, sin querer entrar en detalles. Este tema está aún en los tribunales de justicia con acusaciones muy graves.

Ordiales dejará este mes de ser entrenador nacional de atletismo tras haberlo sido ininterrumpidamente desde el año 1986, cuando ya había abandonado su condición de atleta de nivel regional, pero también impulsor de la Federación Extremeña de este deporte a finales de los 80 y principios de los 90.

«Entonces Manolo Unión en Badajoz y Luis Miguel Rubio en Cáceres eran los que llevaban las provincias. Me pidieron que ayudara y me metí ahí por mis conocimientos económicos, pero mi trabajo en el banco hizo que entregara los papeles a la Dirección General de Deportes que llevaba entonces Serafín Catalán. No tenía tiempo porque el trabajo de los directores de banco era estar todo el día en la calle y los bares y quizá sea aquello de estar ahí es de lo único que me arrepiento». Aun así, asegura, «creé una infrastructura», germen de la territorial.

Cacereño

Él mismo recuerda que fue el creador de la sección de atletismo del Cacereño, el decano del fútbol extremeño, en el año 1977. «Alfonso Canal, el presidente, me dijo: ‘Manolo, venga, vete a la tienda de Olimpiada’. Allí me dieron nuestra equipación. Después me tuve que ir de Cáceres a Valencia y aquello desapareció». A su vuelta a la ciudad siguió trabajando por sacar a la luz nuevos valores y llegó posteriormente su mejor ciclo, en Valencia de Alcántara, su escenario personal y deportivo fetiche.

Y allí talentos como Alves, Domínguez, las lanzadoras Montse Felipe, Marta Carballo o Remedios Márquez hicieron muy aceptables carreras deportivas. Sin embargo, en el 1997 se alcanzó el cénit: con los juveniles lograron la primera medalla para el atletismo extremeño en un nacional juvenil, con el título de Javi Alves como estandarte. Con el fondista ha vivido una complicidad muy especial. «Cuando tenía la opción de irse a la Blume me comentaba: ‘como me vuelvas a decir que me vaya, no te vuelvo a hablar’», rememora el protagonista para subrayar el carácter y el apego a su tierra del que es ahora profesor en la Pontificia de Salamanca y que, incluso, continúa corriendo.

En 2010 creó Arte Físico, club del que está orgulloso y en el que seguirá como presidente. No podrá estar en el día a día de la preparación de los atletas, lamenta, por esa doble operación que solamente le permite, en su actividad física principal, andar. Episodios familiares dolorosos y problemas internos federativos se mezclan con una pasión hacia un deporte en el que él ha escrito una parte de la historia.