Cáceres, el peor ataque de la LEB Oro

Solamente 69 puntos por partido. Demoledor, ¿no? Este Cáceres Patrimonio de la Humanidad tiene muchos problemas, pero sobre todo se centran en el juego ofensivo. Ningún equipo de la LEB Oro anota menos que esa cifra, lo que supone una losa a la hora de conseguir victorias: solamente tres después de once encuentros disputados. Y el colista, Juaristi, llamando a la puerta (viernes, 20.45 horas, Multiusos) en uno de esos partidos en los que no se puede (o al menos no se debe) fallar.

Zambullirse en los números verdinegros en lo que concierne al ataque es para echarse a temblar. Esos 69 puntos son incluso peores que los del Juaristi, que está en 70,4, y el Alimerka Oviedo, que perdió sus primeros siete encuentros, aunque ahora parece reaccionar (tres triunfos en las cuatro últimas jornadas). Precisamente mejorar de cara a la canasta rival (70,3) ha sido determinante. Esto se expresa en los porcentajes. El conjunto de Roberto Blanco es también el que menos acierta en lo que se refiere a los tiros de dos puntos (46,8%) y ocupa una discretísima decimotercera posición en triples (32,8%). El consuelo de ser el cuarto mejor desde la línea de tiros libres (74,6%) resulta escaso. Consecuencia de todo esto es que el Cáceres sea también el segundo equipo que menos asistencias ha repartido en lo que va de competición (119), superando únicamente a Valladolid (118). La comparación con la pasada temporada resulta como mínimo llamativa: 76,7 puntos por partido (7,7 más que ahora) con 48,9% en tiros de dos y 34,2% en triples. El mayor contraste está en el número de tiros totales de campo que en la campaña 2021-22 se lograban lanzar (62,2 por partido) y el dato de ahora: 58,1. Eso indica que el ritmo, por encima del acierto que haya o no, es más lento. Curioso es que haya exactamente las mismas segundas oportunidades: tanto un equipo como otro promedian 9,5 rebotes ofensivos. Nombres propios Solamente dos jugadores supera la decena de puntos por encuentro y la comparación entre el ‘antes’ y el ‘ahora’ les absuelve del suspenso general. Kevin Bercy está en 12,6 cuando en Almansa se quedó en 9,9, mientras que Dani Rodríguez ha visto aumentado notablemente su protagonismo de cara al aro y ha pasado de 7,6 en Palencia, donde tenía más compañeros de calidad alrededor para repartir el balón, a los 11,3 actuales. El resto... Kaspars Vecvagars está en 8,9; Simas Jarumbauskas, en 8,1; Vaidas Cepukaitis, en 7,6; Albert Lafuente, en 7; Julen Olaizola, en 4, Willy Isiani en 3,9 y Pablo Sánchez, en 2,3. El último en llegar, Lysander Bracey, no ha solucionado demasiado por ahora: 5,7 puntos con porcentajes muy mejorables: 1/6 en tiros de dos (16,7%) y 4/13 en triples (30%). Huelga decir que urge mejorar este aspecto y por eso el club se ha puesto manos a la obra para intentar reforzar la plantilla con jugadores de mayor nivel.