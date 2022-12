Paula Josemaría defiende la corona de maestra y el número uno en el Master Final

La temporada 2022 del World Padel Tour, la más extensa de su historia, llega a su fin con la disputa del Barcelona Master Final que desde este jueves y hasta el domingo se juega en el Palau Sant Jordi. Ahí, la extremeña Paula Josemaría y la catalana Ariana Sánchez no solo defienden el título de maestras conquistado un año antes en Madrid, sino también el número uno del ranking WPT y de la Race 2022, clasificaciones de las que solo pueden desbancarlas Alejandra Salazar y Gemma Triay.

Las gemelas Mapi y Majo Sánchez Alayeto serán las rivales de Josemaría y Sánchez este jueves en los cuartos de final de la cita barcelonesa (17.00 horas).

Hablar de favoritas no es fácil. Josemaría y Sánchez son las que más finales han alcanzado esta temporada, 17, pero Triay y Salazar son las que más títulos han ganado, 11. En los enfrentamientos directos, 13, mandan estas últimas con un balance a su favor de 9 victorias y 4 derrotas. La menorquina y la madrileña han conquistado los cuatro últimos torneos, imponiéndose a sus rivales en la final en todos ellos.

En la Race 2020 solo hay 185 puntos de diferencia entre una dupla y otra. 15.415 para Josemaría y Sánchez y 15.230 para Triay y Salazar. Para conservar el número uno moralejana y reusense necesitan alcanzar la misma ronda que sus perseguidoras y, si ambas llegan a la final, tendrán que ganarla para seguir en lo más alto, pues las campeonas sumarán 1.300 puntos por 780 de las finalistas.

Solo Triay y Salazar pueden arrebatarles el número uno de la Race 2022 y del ranking del WPT

En el caso del ranking WPT la diferencia entre ambas parejas es mayor. 1.250 puntos. Pero ahí entra la defensa de lo conseguido el año pasado, cuando Josemaría y Sánchez fueron campeonas y Triay y Salazar perdieron en cuartos de final. Es decir, las primeras defienden 1.300 puntos y las segundas solo 2350. Los puntos que se suman son los mismos que en la Race, es decir, que Paula y Ari no sumarán nada aunque ganen, aunque sí pueden perderlos si caen antes.

La forma más segura de mantener el número uno es ganando, pero no la única, aunque ya no dependerían de ellas mismas. Paula y Ari también acabarían en lo más alto del ranking perdiendo la final ante cualquier dupla que no sea la formada por Ale y Gemma, que inician la competición el viernes ante Bárbara Las Heras y Verónica Virseda (17.00 horas). Si la extremeña y la catalana caen en semifinales, necesitarán que Triay y Salazar también caigan en esa misma ronda para seguir liderando la clasificación. Esto mismo sucede si la derrota es en cuarto de final, ronda en la que este jueves se cruzan con las gemelas Sánchez Alayeto, dos jugadoras que también saben lo que es levantar el título de maestras (en 2017).