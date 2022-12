El Cacereño da por seguro "a día de hoy" que se jugará el partido ante el Coria

Durante un par de días se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de pedir el aplazamiento, pero al final no será así. El Cacereño-Coria no corre peligro «a día de hoy» por el estado del césped del Príncipe Felipe. La mejora de las condiciones meteorológicas y, por ende, del estado del terreno de juego del Príncipe Felipe hacen descartar, salvo inesperado cambio, que no se juegue el partido del sábado.

El terreno de juego, que está siendo mimado desde que la lluvia dejó de ser una constante, está sensiblemente mejor que días atrás, en el que estuvo casi literalmente encharcado. «Segurísimo que se juega, al menos a día de hoy», han expresado fuentes del club a este diario. En el fondo también ha planeado en el horizonte el partido copero del CPCante el Girona, previsto para el jueves día 22 a las 19.00 horas. Puede que el desgaste del encuentro del sábado pase factura al césped, pero se espera que no esté tan mal como se pudo pronosticar el martes y que pueda presentar buen aspecto para el duelo del torneo del ko ante el club de Primera. Mientras, Julio Cobos sigue preparando a su equipo para una cita en la que es duda Iván Fernández. Su lesión muscular del partido ante la Segoviana hace que se sea prudente, de tal forma que no se le quiere forzar en el partido ante su último equipo, el Coria. Aun así no parece descartado.